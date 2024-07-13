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    4. Sevgilisinin eşi tarafından basılan kadının bulduğu saklanma yöntemi görenleri şaşkına çevirdi! Balkondaki kutunun altına girdi

    Sevgilisinin eşi tarafından basılan kadının bulduğu saklanma yöntemi görenleri şaşkına çevirdi! Balkondaki kutunun altına girdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 07:57
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    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kısa sürede kullanıcılar arasında popüler oldu. Sevgilisinin eşinin eve gelmesi üzerine korkudan balkona kaçan kadın saklanmak için ilginç bir yönteme başvurdu. Balkonda bulunan boş kutunun altına saklanan kadın sevgilisinin eşinden kurtulmayı başardı.

    Sevgilisinin eşi tarafından basılan kadının bulduğu saklanma yöntemi görenleri şaşkına çevirdi! Balkondaki kutunun altına girdi

    Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde ilginç anlar yaşandı. Sevgilisinin eşinin eve gelmesi üzerine yakalanmamak için korkuyla balkona saklanan kadının eşin balkona doğru hareket etmesi üzerine kendisine en yakındaki kutunun içine girdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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    Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülerin kurgu olduğunu iddia etti. Bazı sosyal medya kullanıcıları ise görüntülerle eğlendiklerini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "O kartonu hazırda bulunsun diye gittiği yerlere götürüyor mu ki?" yorumunu yaptı.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Tüm mahalle görmüş sevgilisinin eşi mi görememiş" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Adrenalin ve korku inanılmaz yaratıcılık sağlar" yorumunu ekledi.

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