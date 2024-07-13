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    4. Politikacıdan ilginç seçim kampanyası! Devlet televizyonunun canlı yayında bir anda üstünü çıkarttı... "Çok tatlıyım; lütfen kampanya yayınımı izleyin"

    Politikacıdan ilginç seçim kampanyası! Devlet televizyonunun canlı yayında bir anda üstünü çıkarttı... "Çok tatlıyım; lütfen kampanya yayınımı izleyin"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 09:20
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    Tokyo valisi olmayı hedefleyen bir Japon kadın, oy kazanmak için alışılmadık bir yaklaşım benimsedi ve soyunup izleyicilere kendisini seksi bulup bulmadıklarını sordu. O anlar sosyal medyada tepkilere neden oldu.

    Politikacıdan ilginç seçim kampanyası! Devlet televizyonunun canlı yayında bir anda üstünü çıkarttı... "Çok tatlıyım; lütfen kampanya yayınımı izleyin"

    MYNET|DIŞ HABERLER Japonya'nın başkenti Tokyo'nun yeni valisi olmak için seçimlere katılan 56 sayıdaki adaydan biri olan Airi Uchino, 'Sevimli Siyasi Yayınımı İzle' adlı propagandanın bir parçası olarak adaylığını ilginç bir şekilde ortaya koydu.

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    NHK kanalında canlı yayına katılan Uchino, seçim kampanyası için çizgili gömleğinin düğmelerini açtı ve göğüslerini kapatan bir ten rengi üstle kameraya karşısına geçti. Canlı yayında seçmenlerine seslenen Uchino, "Çok tatlıyım; lütfen kampanya yayınımı izleyin. Sizce seksi miyim?" dedi.

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    Uchino'nun seçim kampanyası sosyal medyada tepkilere neden oldu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ben Tokyo'da yaşıyorum ve bu valilik seçimi gerçekten başımı ağrıtıyor" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ciddi anlamda bu seçimin nereye gittiğini merak ediyorum" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Tokyo siyaset
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