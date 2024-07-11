Bali'de bir gecelik otel fiyatları görenleri şaşırttı! "Türkiye'de tatil yapmaktan daha mantıklı"

Sosyal medyada Türk turistlerin Yunanistan tatillerinden kesitler sundukları paylaşımlar hızla artarken yeni bir rota olarak Endonezya'nın Bali şehrine gözler çevrildi.

Bodrum'da esnaf yerli ve yabancı turistlerin sayısının bu sezon önceki yıllara kıyasla azlığından şikayet ederken sosyal medyada Bali'de bir gece otelde konaklamanın ücreti gündem yarattı. Bali'de bir gecelik otel fiyatlarının 546 TL ila 1.173 TL arasında değişmesi sosyal medya kullanıcıları tarafından yorum yağmuruna tutulmasına neden oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Türkiye'de tatil yapmaktan daha mantıklı" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Bali’de 3 ay kaldım, Bali o kadar ucuz bir şehir değil. 2-3 sene önce bedavaydı ama bu sosyal medya fenomenleri reklam yaptıkça gerçekten çok pahalı bir yer oldu" yorumunda bulundu.