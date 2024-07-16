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    4. Gelin görümcenin kilo verme süreci sosyal medyada gündem yarattı! Son hallerini gören inanamadı... Bir gören bir daha baktı

    Gelin görümcenin kilo verme süreci sosyal medyada gündem yarattı! Son hallerini gören inanamadı... Bir gören bir daha baktı

    16.07.2024 07:53
    İçerik devam ediyor
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 07:53
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    Bir gelin ve görümcenin birlikte kilo verdikleri sürece ait görüntüleri paylaşmaları sosyal medyada gündem yarattı. Birbirlerine cesaret veren ikili, yaşadıkları değişimle de ilham oldu. İkilinin son halleri görenleri şaşkına çevirdi.

    Sosyal medyada paylaşılan bir gelin ve görümcenin kilo verdikleri döneme ait görüntüler gündem yarattı. Bir gelin-görümce birlikte kilo verme sürecine girdi. Birbirlerine destek olduklarını dile getirerek son hallerini paylaşan ikili sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler haline geldi.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin birbirini destekleyerek kilo verme sürecine katkıda bulunmasını olumlu yorumladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne güzel birbirlerine destek oluyorlar. Umarım bu ilişkileri ömür boyu sürer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne kadar tatlılar tebrik ederim" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    gelin kilo verme
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