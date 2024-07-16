Gelin görümcenin kilo verme süreci sosyal medyada gündem yarattı! Son hallerini gören inanamadı... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medyada paylaşılan bir gelin ve görümcenin kilo verdikleri döneme ait görüntüler gündem yarattı. Bir gelin-görümce birlikte kilo verme sürecine girdi. Birbirlerine destek olduklarını dile getirerek son hallerini paylaşan ikili sosyal medyanın en çok konuştuğu isimler haline geldi.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ikilinin birbirini destekleyerek kilo verme sürecine katkıda bulunmasını olumlu yorumladı. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Ne güzel birbirlerine destek oluyorlar. Umarım bu ilişkileri ömür boyu sürer" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ne kadar tatlılar tebrik ederim" yorumunda bulundu.