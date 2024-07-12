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    4. İlkokulda skandal! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisine sayısız aşk mektubu yazdı... "Kızımızın güvenliğinden endişe ediyoruz"

    İlkokulda skandal! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisine sayısız aşk mektubu yazdı... "Kızımızın güvenliğinden endişe ediyoruz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 09:31
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletinde bir ilkokul öğretmeninin 11 yaşındaki öğrencisine sayısız aşk mektubu yazdığı ortaya çıktı. Dylan Robert Dukes isimli öğrencisinin 11 yaşındaki küçük kıza 60'tan fazla aşk mektubu yazdığı, ona kartlar, hediyeler verdiği ve onu rahatsız eden istenmeyen sarılmalar yaptığı iddia edildi.

    İlkokulda skandal! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisine sayısız aşk mektubu yazdı... "Kızımızın güvenliğinden endişe ediyoruz"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki ilkokulda görev yapan Dylan Robert Dukes isimli bir öğretmen, 11 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisini taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

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    WIS-TV'nin haberine göre, 11 yaşındaki öğrencinin anne ve babası duruşmada konuşarak kızlarının güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirerek şikayetçi oldu. Hakim, Dukes'un 50.000 dolarlık kefaletle serbest bırakılması halinde mağdur veya ailesiyle hiçbir şekilde iletişim kuramayacağını belirtti. Cezaevi kayıtlarına göre, perşembe gecesi itibariyle hala hapisten serbest bırakılmamıştı.

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