İlkokulda skandal! Öğretmen 11 yaşındaki öğrencisine sayısız aşk mektubu yazdı... "Kızımızın güvenliğinden endişe ediyoruz"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Güney Carolina eyaletindeki ilkokulda görev yapan Dylan Robert Dukes isimli bir öğretmen, 11 yaşındaki ismi açıklanmayan öğrencisini taciz suçlamasıyla gözaltına alındı.

WIS-TV'nin haberine göre, 11 yaşındaki öğrencinin anne ve babası duruşmada konuşarak kızlarının güvenliğinden endişe duyduklarını dile getirerek şikayetçi oldu. Hakim, Dukes'un 50.000 dolarlık kefaletle serbest bırakılması halinde mağdur veya ailesiyle hiçbir şekilde iletişim kuramayacağını belirtti. Cezaevi kayıtlarına göre, perşembe gecesi itibariyle hala hapisten serbest bırakılmamıştı.



