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    4. Sosyal medya fenomeni Cem Özkök, kimsesi olmayan yaşlı bir amcanın kaldığı depoyu temizledi... "Keşke hayatımızı da foşur foşur yıkasan"

    Sosyal medya fenomeni Cem Özkök, kimsesi olmayan yaşlı bir amcanın kaldığı depoyu temizledi... "Keşke hayatımızı da foşur foşur yıkasan"

    16.07.2024 10:21
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 10:21
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    Sosyal medyada temizlik fenomeni olarak ünlenen Cem Özkök, kimsesi olmayan yaşlı bir amcanın kaldığı depoyu temizledi. O anları sosyal medyadan paylaşan Özkök'ün gönderisi görenleri duygulandırdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

    Sosyal medyadan temizlik yaptığı anları paylaşarak kısa sürede geniş bir hayran kitlesine ulaşmayı başaran Cem Özkök, bu kez kendi evini değil kimsesi olmayan hasta ve yaşlı bir amcanın evini temizledi.

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    Bir apartmanın deposunda kalan yaşlı amca için yeni bir yaşam alanı oluşturmaya çalıştığını dile getiren Özkök, "Kimsesi olmayan yaşlı amcanın kaldığı depoyu yeniledim, temizledim. Bina yakında yıkılacakmış o vakte kadar kirasını üstlendiğim depoyu az da olsa yaşanılabilir bir hale getirmeye çalıştım" dedi.

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    Apartmanın kısa bir süre sonra yıkılacağı ve amca için yeni bir huzurevi arayışında olduklarını dile getiren Özkök'ün gönderisi sosyal medya kullanıcılarının beğenisini kazandı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Keşke hayatımızı da foşur foşur yıkasan" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Böyle iyilikleri görmek insanı motive ediyor" yorumunda bulundu.

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    Express
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    sosyal medya fenomen
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