The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Trump'a suikast girişimini bildiği iddia edildi... 2024 kehanetleri gündeme geldi

MYNET|DIŞ HABERLER Efsanevi animasyon dizisi ürkütücü bir şekilde geleceğe dair tahminlerini söyleyerek özellikle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

Dizinin yazarları, Donald Trump'ın başkanlığı döneminden, Titanik denizaltısının batışına ve hatta koronavirüse kadar pek çok olayı tahmin etti. Son olarak eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında düzenlenen suikast girişimini fenomen dizinin tahmin ettiği iddia edildi.

Geçtiğimiz hafta sonu Channel 4 , eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da bir miting düzenlerken uğradığı suikast girişimine benzerlik taşıdığı gerekçesiyle 'Lisa the Iconoclast' adlı bölümü yayından kaldırdı. İlk olarak 90'larda yayınlanan bölümde mitinge benzer bir halk toplantısı gerçekleşirken bir binanın çatısında bir tetikçi tasvir ediliyordu. Bölümün benzerlikler taşıması üzerine Simpsonlar'ın 2024 kehanetleri yeniden gündeme geldi.

3. DÜNYA SAVAŞI

1987 yılında Tracey Ullman Show'da yayınlanan Simpsonlar'ın ilk özel bölümünde Homer, ailesine 3. Dünya Savaşı şakası yapmıştı. Bölümde, "Herkes uyansın. 3. Dünya Savaşı'ndayız. Çabuk! Sığınaklara inin. Bombalar düşüyor... Eğer bu gerçekten bir nükleer savaş olsaydı, şimdiye kadar hepimiz ölmüş olurduk" ifadeleri yer aldı.

ROBOTLAR İŞLERİ DEVRALIYOR

sezonun 17. bölümünde, patronu Bay Burns'ün personelini robotlarla değiştireceğini açıklamasının ardından Homer'ın işini kaybettiği görülüyor. Son zamanlarda teknoloji alanında yaşanan büyük ilerlemeler göz önüne alındığında, bunu hayal etmek o kadar da zor olmasa gerek.

KADIN BAŞKAN

'Geleceğe Dönüş' adlı bir bölümde Lisa, ABD'nin ilk başkanı olur. Lisa, Oval Ofis'te otururken, başkanlığının "Başkan Trump'tan oldukça büyük bir bütçe sıkıntısı devraldığını" söyler. Birçok kişi Kamala Harris'in ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olarak seçilmesiyle "tahminin" gerçekleştiğini iddia etse de, 2024'te zirveye yerleşip yerleşemeyeceğini merak ediyor.



