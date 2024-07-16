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    4. The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Trump'a suikast girişimini bildiği iddia edildi... 2024 kehanetleri gündeme geldi

    The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Trump'a suikast girişimini bildiği iddia edildi... 2024 kehanetleri gündeme geldi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 09:27
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    Yıllar boyunca dünyada meydana gelen olaylarıyla kült klasik çizgi dizi Simpsonlar'daki sahneler arasında birçok ürkütücü benzerlik ortaya çıktı. Geçtiğimiz Pazar günü Başkanlık yarışında olan Trump, Pensilvanya eyaletinde düzenlediği miting sırasında silahlı saldırıya uğradı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken suikast girişiminin bir Simpsons bölümüyle benzerlik göstermesi efsanevi çizgi filmin 2024 kehanetlerini gündeme getirdi.

    The Simpsons (Simpsonlar) yine iş başında! Trump'a suikast girişimini bildiği iddia edildi... 2024 kehanetleri gündeme geldi

    MYNET|DIŞ HABERLER Efsanevi animasyon dizisi ürkütücü bir şekilde geleceğe dair tahminlerini söyleyerek özellikle sosyal medyada dikkatleri üzerine çekmeyi sürdürüyor.

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    Dizinin yazarları, Donald Trump'ın başkanlığı döneminden, Titanik denizaltısının batışına ve hatta koronavirüse kadar pek çok olayı tahmin etti. Son olarak eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a, Pennsylvania eyaletinde yaptığı seçim mitingi sırasında düzenlenen suikast girişimini fenomen dizinin tahmin ettiği iddia edildi.

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    Geçtiğimiz hafta sonu Channel 4 , eski başkan Donald Trump'ın Pensilvanya'da bir miting düzenlerken uğradığı suikast girişimine benzerlik taşıdığı gerekçesiyle 'Lisa the Iconoclast' adlı bölümü yayından kaldırdı. İlk olarak 90'larda yayınlanan bölümde mitinge benzer bir halk toplantısı gerçekleşirken bir binanın çatısında bir tetikçi tasvir ediliyordu. Bölümün benzerlikler taşıması üzerine Simpsonlar'ın 2024 kehanetleri yeniden gündeme geldi.

    3. DÜNYA SAVAŞI

    3. DÜNYA SAVAŞI

    1987 yılında Tracey Ullman Show'da yayınlanan Simpsonlar'ın ilk özel bölümünde Homer, ailesine 3. Dünya Savaşı şakası yapmıştı. Bölümde, "Herkes uyansın. 3. Dünya Savaşı'ndayız. Çabuk! Sığınaklara inin. Bombalar düşüyor... Eğer bu gerçekten bir nükleer savaş olsaydı, şimdiye kadar hepimiz ölmüş olurduk" ifadeleri yer aldı.

    ROBOTLAR İŞLERİ DEVRALIYOR

    ROBOT

    1. sezonun 17. bölümünde, patronu Bay Burns'ün personelini robotlarla değiştireceğini açıklamasının ardından Homer'ın işini kaybettiği görülüyor. Son zamanlarda teknoloji alanında yaşanan büyük ilerlemeler göz önüne alındığında, bunu hayal etmek o kadar da zor olmasa gerek.

    KADIN BAŞKAN

    KADIN BAŞKAN

    'Geleceğe Dönüş' adlı bir bölümde Lisa, ABD'nin ilk başkanı olur. Lisa, Oval Ofis'te otururken, başkanlığının "Başkan Trump'tan oldukça büyük bir bütçe sıkıntısı devraldığını" söyler. Birçok kişi Kamala Harris'in ilk siyahi kadın başkan yardımcısı olarak seçilmesiyle "tahminin" gerçekleştiğini iddia etse de, 2024'te zirveye yerleşip yerleşemeyeceğini merak ediyor.

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    sosyal medya kehanet the simpsons
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