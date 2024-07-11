Düğün öncesinde damada eğlence değil adeta işkence yaptılar! Salatalık, yumurta, yoğurt.... Etaplar bitmek bilmedi

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde damadın düğün öncesinde gelinin ailesi ve arkadaşları tarafından oluşturulan birbirinden zorlu etapları geçmesi gereken bir eğlence yer aldı. Damat ilk olarak beline bağlanan salatalığı yemek için zorlu bir mücadele verdi.

Ardından ise kadın kıyafetleri giydirilen damat yerde bulunan yumurtayı alnıyla ezdi. Üçüncü adımda ise yoğurtun içinden altını bulmaya çalıştı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu yapacağıma ömür boyu bekar kalırım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nazilliliyim ilk defa görüyorum böyle bir şey" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadına yapılsaydı çok üzülürdüm. Ama erkeğe olunca komik oluyor" ifadelerini kullandı.



