Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Eğlence
    4. Düğün öncesinde damada eğlence değil adeta işkence yaptılar! Salatalık, yumurta, yoğurt.... Etaplar bitmek bilmedi

    Düğün öncesinde damada eğlence değil adeta işkence yaptılar! Salatalık, yumurta, yoğurt.... Etaplar bitmek bilmedi

    11.07.2024 09:23
    İçerik devam ediyor
    Önerilen Videolar
    YÖK Başkanı Özvar: En önemli çalışmamız, 2'nci öğretim programlarının kapatılması olmuştur

    YÖK Başkanı Özvar: En önemli çalışmamız, 2'nci öğretim programlarının kapatılması olmuştur

    Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Cilo buzulları, son 30 yılda yüzde 50 alan kaybetti

    Prof. Dr. Alaeddinoğlu: Cilo buzulları, son 30 yılda yüzde 50 alan kaybetti

    Türkiye'de ilk kez görülüyor! 110 santimetre uzunluğunda 5 kilo ağırlığında... Afiyetle yediklerine bin pişman oldular

    Türkiye'de ilk kez görülüyor! 110 santimetre uzunluğunda 5 kilo ağırlığında... Afiyetle yediklerine bin pişman oldular

    İçerik devam ediyor
    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 09:23
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde düğün öncesinde damada yapılan eğlence ilginç anlara sahne oldu. Davul zurna eşliğinde damat kendisi için oluşturulan etapları tek tek geçmeye çalıştı. O anlar sosyal medyadan paylaşılınca viral oldu. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü damat eğlencesine tepki gösterdi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde damadın düğün öncesinde gelinin ailesi ve arkadaşları tarafından oluşturulan birbirinden zorlu etapları geçmesi gereken bir eğlence yer aldı. Damat ilk olarak beline bağlanan salatalığı yemek için zorlu bir mücadele verdi.

    4

    Ardından ise kadın kıyafetleri giydirilen damat yerde bulunan yumurtayı alnıyla ezdi. Üçüncü adımda ise yoğurtun içinden altını bulmaya çalıştı. O anlara sosyal medyadan yorum yağdı.

    1

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu yapacağıma ömür boyu bekar kalırım" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Nazilliliyim ilk defa görüyorum böyle bir şey" yorumunda bulundu. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Kadına yapılsaydı çok üzülürdüm. Ama erkeğe olunca komik oluyor" ifadelerini kullandı.

    İlginizi Çekebilir

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    'Seks sürelerinin uzunluğu yüzünden gelişemiyoruz'

    Müstehcen hesap açtı! TikTok fenomeni 1 haftada servet kazandı

    Müstehcen hesap açtı! TikTok fenomeni 1 haftada servet kazandı

     Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

    Kadın ve trans bireyleri villaya çağırıp eğlendiler! Çılgın partinin sonu hastanede bitti

     Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

    Dünyanın en büyük penisine sahip! “İlişki imkansız...”

     Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...

    Cinsel ilişki oyunu hastanede bitti! Oyuncak makatında...


    Express
    Ünlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdıÜnlü futbolcunun adını özel bölgesine dövme olarak yaptırdı
    Anahtar Kelimeler:
    Aydın düğün damat
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Comanchero Sneijder! MASAK izini sürdü: Gizli ortak detayı

    Comanchero Sneijder! MASAK izini sürdü: Gizli ortak detayı

    Konserler tek tek iptal edildi mekanlar boş kaldı... 'Dublör müşteri' dönemi başladı! O ilan herkesi şoke etti

    Konserler tek tek iptal edildi mekanlar boş kaldı... 'Dublör müşteri' dönemi başladı! O ilan herkesi şoke etti

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! "Taksi plakaları var"

    Yat sahiplerinin yanına gidip ne iş yaptıklarını sordu! "Taksi plakaları var"

    Yapay zekanın sorusunu beğenmedi

    Yapay zekanın sorusunu beğenmedi

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti

    Koronavirüsü bilen medyumdan Avrupa Şampiyonası kehaneti

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    14 yaşındaki kız çocuğu anne ve babası tarafından bıçaklanarak öldürüldü

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Üç sevgilisi aynı anda hamile kaldı! Hepsini yanına alarak böyle poz verdi

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.