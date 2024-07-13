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    4. Ortaokulda zorbalık skandalı! Özel gereksinimli öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı... Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu

    Ortaokulda zorbalık skandalı! Özel gereksinimli öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı... Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 15:13
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    Tayland'da iki kız öğrencinin, özel gereksinimli sınıf arkadaşlarına zorbalık yaptığını gösteren video sosyal medyada viral oldu. Olaya karışan üç kız çocuğunun da ortaokul ikinci sınıfta öğrenim gördüğü bildirildi. Zorbalığa uğrayan çocuğun ailesinin görüntülerin sosyal medyada infiale neden olmasından sonra polise yaptıkları ihbarla birlikte özel gereksinimli öğrenciye saldıran iki öğrenci okuldan uzaklaştırıldı.

    Ortaokulda zorbalık skandalı! Özel gereksinimli öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı... Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu

    MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta bir ortaokulda sınıfta kaydedilen görüntüler tepkilerin odağına yerleşti. Özel gereksinimleri bulunan bir öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı. Kızı önlerinde eğilmeye zorlayan iki öğrenci kızın kafasını havaya kaldırması üzerine önce çenesine tekme attı ardından ise suratına bir tokat attı. Daha sonrasında ise iki öğrenci yerde eğilen kızın saçından tutarak sürüklemeye başladı.

    DİĞER ÖĞRENCİLER ARAYA GİRDİ

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    Yerde tekme ve tokatlarla darp edilen öğrencinin yardımına diğer sınıf arkadaşları yetişti ve kavgayı ayırdı. Twitter hesabından ayrıca mağdurun yüzünde ve çenesinin altında oluşan sıyrıklar da dahil olmak üzere yaralarının fotoğrafları paylaşıldı.

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    Anahtar Kelimeler:
    öğrenci
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