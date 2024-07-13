Ortaokulda zorbalık skandalı! Özel gereksinimli öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı... Görüntüler sosyal medyada infiale neden oldu

MYNET|DIŞ HABERLER Tayland'ta bir ortaokulda sınıfta kaydedilen görüntüler tepkilerin odağına yerleşti. Özel gereksinimleri bulunan bir öğrenciye sınıf arkadaşları saldırdı. Kızı önlerinde eğilmeye zorlayan iki öğrenci kızın kafasını havaya kaldırması üzerine önce çenesine tekme attı ardından ise suratına bir tokat attı. Daha sonrasında ise iki öğrenci yerde eğilen kızın saçından tutarak sürüklemeye başladı.

DİĞER ÖĞRENCİLER ARAYA GİRDİ

Yerde tekme ve tokatlarla darp edilen öğrencinin yardımına diğer sınıf arkadaşları yetişti ve kavgayı ayırdı. Twitter hesabından ayrıca mağdurun yüzünde ve çenesinin altında oluşan sıyrıklar da dahil olmak üzere yaralarının fotoğrafları paylaşıldı.