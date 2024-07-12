Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk birkaç gün sonra hayatını kaybetti! "Kimse anlamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz"

MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yaşayan William Jones isimli 16 yaşındaki oğlunun boğaz ağrısı ve öksürük semptomlarını basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirdi. Ancak semptomların kötüleşmesi üzerine anne Rebecca Rollason oğlunu doktora götürdü. Doktor 16 yaşındaki çocuğun bol sıvı tüketmesini ve ertesi gün kötüleşmesi durumunda yeniden gelmesini tavsiye etti. Ne yazık ki William geceyi atlatamadı.

Rebecca sabah oğlunu kontrol etmeye gittiğinde, oğlunun yatakta tepkisiz olduğunu gördü.New Zealand Herald'a konuşan Rebecca, "Tahmin edebileceğiniz gibi biz hala anlamıyoruz ve onun gittiğine inanamıyoruz. Bu, uyanamadığımız en kötü kabus gibi geliyor.Hiç hastalanmayan ve çok sağlıklı bir çocuğun başına nasıl böyle bir şey gelebildiğini anlayamıyoruz. Salı günü boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürükle başlayan rahatsızlığın üç gün sonra onun ölümüne neden olmasına inanamıyoruz. Kimse anlamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.



