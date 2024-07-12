Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk birkaç gün sonra hayatını kaybetti! "Kimse anlamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz"

    Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk birkaç gün sonra hayatını kaybetti! "Kimse anlamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 11:18
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde William Jones isimli 16 yaşındaki çocuk boğaz ağrısı ve öksürük gibi belirtilerle hastaneye gitti. Semptomlarını ciddiye almayan çocuk 3 gün sonra hayatını kaybetti. Anne oğlunu hareketsiz bir şekilde yatağında yatarken bulduğunda yaşamının en büyük kabusunu yaşadığını dile getirdi.

    Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye giden 16 yaşındaki çocuk birkaç gün sonra hayatını kaybetti! "Kimse anlamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz"

    MYNET|DIŞ HABERLER Yeni Zelanda'nın Wellington kentinde yaşayan William Jones isimli 16 yaşındaki oğlunun boğaz ağrısı ve öksürük semptomlarını basit bir soğuk algınlığı olarak değerlendirdi. Ancak semptomların kötüleşmesi üzerine anne Rebecca Rollason oğlunu doktora götürdü. Doktor 16 yaşındaki çocuğun bol sıvı tüketmesini ve ertesi gün kötüleşmesi durumunda yeniden gelmesini tavsiye etti. Ne yazık ki William geceyi atlatamadı.

    Rebecca sabah oğlunu kontrol etmeye gittiğinde, oğlunun yatakta tepkisiz olduğunu gördü.New Zealand Herald'a konuşan Rebecca, "Tahmin edebileceğiniz gibi biz hala anlamıyoruz ve onun gittiğine inanamıyoruz. Bu, uyanamadığımız en kötü kabus gibi geliyor.Hiç hastalanmayan ve çok sağlıklı bir çocuğun başına nasıl böyle bir şey gelebildiğini anlayamıyoruz. Salı günü boğaz ağrısı, burun akıntısı ve öksürükle başlayan rahatsızlığın üç gün sonra onun ölümüne neden olmasına inanamıyoruz. Kimse anlamıyor, ne olduğunu bilmiyoruz" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    Dövmesinin ilk halinden eser kalmadı

    Dövmesinin ilk halinden eser kalmadı

     Bir gören bir daha baktı! "Ne yapıyorlar?"

    Bir gören bir daha baktı! "Ne yapıyorlar?"

     7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: 3'ü yakalandı, 4'ü aranıyor

    7 farklı adamın tecavüzüne uğramıştı: 3'ü yakalandı, 4'ü aranıyor

     Çiçekçilik yapan kızın cevaplarına tepki yağdı! "Onlar çok biliyorlar"

    Çiçekçilik yapan kızın cevaplarına tepki yağdı! "Onlar çok biliyorlar"

     Hepsi 16 yaşındaydı! Aralarındaki tartışma kanlı bitti

    Hepsi 16 yaşındaydı! Aralarındaki tartışma kanlı bitti


    Express
    Tramvayın ortasında öyle bir şey yaptılar ki... Gören telefonuna sarıldıTramvayın ortasında öyle bir şey yaptılar ki... Gören telefonuna sarıldı
    Anahtar Kelimeler:
    Yeni Zelanda hastalık ölüm
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İşçilere bol keseden fırça! Tehdit etti, azarladı, susturdu

    İşçilere bol keseden fırça! Tehdit etti, azarladı, susturdu

    AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

    AK Parti'de veda vakti: Odalarını toplamaya başladılar

    Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti! 3 gün sonra hayatını kaybetti

    Boğaz ağrısı ve öksürük şikayetiyle hastaneye gitti! 3 gün sonra hayatını kaybetti

    Küçük kız kuryeye böyle sitem etti! "Nerede kaldın açlıktan öldüm ya"

    Küçük kız kuryeye böyle sitem etti! "Nerede kaldın açlıktan öldüm ya"

    Türkiye'ye gelen gurbetçinden şaşırtan sözler! "Geçinemeyenden bana ne?"

    Türkiye'ye gelen gurbetçinden şaşırtan sözler! "Geçinemeyenden bana ne?"

    Kıyafetsiz dolaşmayı seçiyor! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    Kıyafetsiz dolaşmayı seçiyor! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

    Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

    Ünlü markaların spor giyim ürünlerinde büyük indirimler

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti! Midesinden çıkanlar şoke etti

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.