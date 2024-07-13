Şaşkına çeviren görüntüler! Plajda güneşlenirken kendisini taciz eden adama sahte silahla tepki gösterdi

MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Gran Canaria bölgesindeki bir plajda arkadaşlarıyla birlikte güneşlenen ismi açıklanmayan bir kadın çalıların arkasında duran adamı fark etti. Adamın kendisine dönük bir şekilde mastürbasyon yaptığını gören kadın çantasından sahte bir silah çıkartarak ona doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra genç kadın yaşadığı süreci anlattı.

Adamın kendisini plaja kadar takip ettiğini dile getiren kadın X (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "Adamı korkutmak için sahte silahımı kullandım. Bu tür davranışlar devam ettiği sürece huzurlu bir şekilde plaja gidemezsiniz" dedi.



