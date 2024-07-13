Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Şaşkına çeviren görüntüler! Plajda güneşlenirken kendisini taciz eden adama sahte silahla tepki gösterdi

    Şaşkına çeviren görüntüler! Plajda güneşlenirken kendisini taciz eden adama sahte silahla tepki gösterdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 08:56
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    İspanya'nın Gran Canaria bölgesindeki bir plajda güneşlenen kadın bir adamın ona doğru bakarak kendisini tatmin ettiğini görünce öfkeden deliye döndü. Kimliği açıklanmayan kadın kendisini taciz eden adama önce tepki gösterdi ardından ise çantasından sahte bir silah çıkartarak onu korkuttu. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

    Şaşkına çeviren görüntüler! Plajda güneşlenirken kendisini taciz eden adama sahte silahla tepki gösterdi

    MYNET|DIŞ HABERLER İspanya'nın Gran Canaria bölgesindeki bir plajda arkadaşlarıyla birlikte güneşlenen ismi açıklanmayan bir kadın çalıların arkasında duran adamı fark etti. Adamın kendisine dönük bir şekilde mastürbasyon yaptığını gören kadın çantasından sahte bir silah çıkartarak ona doğrulttu. Görüntülerin sosyal medyada gündem yaratmasından sonra genç kadın yaşadığı süreci anlattı.

    1

    Adamın kendisini plaja kadar takip ettiğini dile getiren kadın X (eski adıyla Twitter) yaptığı açıklamada, "Adamı korkutmak için sahte silahımı kullandım. Bu tür davranışlar devam ettiği sürece huzurlu bir şekilde plaja gidemezsiniz" dedi.

    İlginizi Çekebilir

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

    "1 yılda milyon dolar ciro elde etmeyi başardım" dedi! Sosyal medya onu konuştu

     First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

    First Lady'nin cinsellik itirafı olay oldu! Dünya basını onu konuşuyor

     Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

    Köpeğin ısırdığını ailesine söylemedi! Kuduzdan hayatını kaybetti

     Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

    Canlı yayında saldırıya uğradı! Zor kurtuldu

     Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı

    Kocasını genelevde bastı! Öfkelenen eş ortalığı birbirine kattı


    Express
    Politikacıdan ilginç seçim kampanyası! Canlı yayında üstünü çıkarttıPolitikacıdan ilginç seçim kampanyası! Canlı yayında üstünü çıkarttı
    Anahtar Kelimeler:
    İspanya taciz cinsel taciz
    En Çok Okunan Trend Haberler
    İstanbul'da nem oranı yüzde 90'ı geçti! Nefes almak iyice zorlaştı

    İstanbul'da nem oranı yüzde 90'ı geçti! Nefes almak iyice zorlaştı

    Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

    Belediye başkanından 'Bodrum pahalı' isyanı: 'Algı operasyonu yapılıyor'

    Kıyafetsiz dolaşmayı seçiyor! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    Kıyafetsiz dolaşmayı seçiyor! "Bu dünyaya çıplak olarak doğduk"

    Gelinden olay dans! "Damat kafayı yemiştir"

    Gelinden olay dans! "Damat kafayı yemiştir"

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Karısını yatakta başka bir adamla yakaladı! Cep telefonuyla kaydetti

    Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şaşkına çevirdi

    Ölüp yeniden dirildi! Sözleri şaşkına çevirdi

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    "Çok yüksek kalite, mükemmel!" Şimdi almak için en doğru zaman

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    Mutfağınıza sağlık getirecek, "İyi ki aldım!" diyeceksiniz!

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.