Ev temizliği sırada kabusu yaşadı! Örümcek sürüsünün saldırısına uğradı... "Gözümün yanında bir şey hissettim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Atlanta bölgesindeki evinde Jessica Roguer temizlik yaptığı sırada birkaç kahverengi keşiş örümceği ile karşılaştığını söyledi. WSAZ'a göre örümceğin kendisini yüzü dahil olmak üzre birçok yerinden ısırdığını dile getiren Roguer, "Hemen gözümün yanında yüzümde bir şey hissettim. Isırıldığımı hissettim. Üzerimde örümcekler vardı" dedi.

24 saatten kısa bir süre sonra Rogue, yüzü, kolları ve boğazı şiştiğinde ve döküntülerle kaplandığında hastaneye kaldırıldı. Gözünde çok büyük bir ağrı ve şişkinlik hissettiğini dile getiren Rogue, tedavi sürecinin devam ettiğini söyledi.



