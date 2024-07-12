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    4. Tramvayın ortasında çiğ köfte partisi yaptılar! Şarkılar söyleyip çiğ köfte yoğurdular... Gören cep telefonuna sarıldı

    Tramvayın ortasında çiğ köfte partisi yaptılar! Şarkılar söyleyip çiğ köfte yoğurdular... Gören cep telefonuna sarıldı

    12.07.2024 11:53
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 11:53
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    Sosyal medyadan paylaşılan ve kısa sürede viral olan bir görüntüde bir grup genç tramvayın ortasında çiğ köfte partisi yaptı. Diğer yolculara aldırış etmeyen gençler 'Urfalıyım Ezelden' türküsü eşliğinde çiğ köfte yoğurarak adeta sıra gecesi ortamı yarattı. O anlara sosyal medyadan binlerce yorum ve beğeni geldi.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde tramvayın ortasında çiğ köfte partisi yapan bir grup genç yer aldı. Elinde tepsiyle yere oturan genç bir adam çiğ köfteyi yoğururken arkadaşları ise ona türkü söyleyerek eşlik etti.

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    Çiğ köftelerini hazırlayan genç adam ardından çevredekilere elleriyle yedirdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir fikir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neler oluyor?" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Keşke orada olsaydım" yorumunda bulundu.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya çiğ köfte
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