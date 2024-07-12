Tramvayın ortasında çiğ köfte partisi yaptılar! Şarkılar söyleyip çiğ köfte yoğurdular... Gören cep telefonuna sarıldı

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntüde tramvayın ortasında çiğ köfte partisi yapan bir grup genç yer aldı. Elinde tepsiyle yere oturan genç bir adam çiğ köfteyi yoğururken arkadaşları ise ona türkü söyleyerek eşlik etti.

Çiğ köftelerini hazırlayan genç adam ardından çevredekilere elleriyle yedirdi. O anlar sosyal medyada gündem yarattı.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Mükemmel bir fikir" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Neler oluyor?" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Keşke orada olsaydım" yorumunda bulundu.



