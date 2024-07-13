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    4. Alzheimer hastası yatalak yaşlı kadına bakıcısından korkunç muamele! Dişlerini kırdı... Her yeri morluk içindeydi

    Alzheimer hastası yatalak yaşlı kadına bakıcısından korkunç muamele! Dişlerini kırdı... Her yeri morluk içindeydi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    13.07.2024 13:18
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    Alzheimer hastası yatalak yaşlı bir kadının bakıcısı tarafından istismara uğradığı ve bunun sonucunda dişlerinin kırıldığı ve vücudunda morlukların oluştuğu iddia edildi. Bakıcı hakkındaki iddiaları reddederek görevinden istifa ederken gözaltına alındı.

    Alzheimer hastası yatalak yaşlı kadına bakıcısından korkunç muamele! Dişlerini kırdı... Her yeri morluk içindeydi

    MYNET|DIŞ HABERLER Bangkok'un Min Buri bölgesinde Alzheimer hastası 86 yaşındaki bir kadın bakıcısından şiddet gördü. Yakınlarının polise şikayetçi olması üzerine yetkililer olay hakkında soruşturma başlattı. Yatalak hasta olan 86 yaşındaki kadının yaşadığı şiddet vücudundaki morluklarla, ağzının şişliği ve dişlerindeki kırıklarla gözle görülür bir şekilde belli oluyordu. Acı çekip çekmediği sorulduğunda, yaşadığı şiddetti doğruladı ve korktuğunu ifade etti. Ayrıca aç olduğunu ve başının ağrıdığını, konuşurken başını tuttuğunu belirtti.

    GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKARTTI

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    Yakınları ilk önce yaşlı kadının üzerindeki morlukları fark etti ve güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek, bakıcının onu beslerken dişlerine bir kaşıkla sertçe vurduğunu ve dişlerinin kırılmasına neden olduğunu ortaya çıkardı. Görüntüler istismarın 20 ila 30 kez gerçekleştiğini gösterdi. Bakıcı görevinden istifa ederken gözaltına alındı ve olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği söylendi.

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