Kadınların erkek kavgası kameralara böyle yansıdı! Girit sokakları boks ringine döndü... Tekme tokatlı kavgayı kimse ayıramadı

MYNET|DIŞ HABERLER Girit'in Malia kentinde tatilin yapan iki İngiliz turist arasında kavga çıktı. Bir kadın yanındaki erkeğin dikkatini çekmek için hareket yaptığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı.

Tanıklar henüz kimliği belirlenemeyen iki genç kadının kavgasını cep telefonuyla anbean kaydetti. Videonun bir yerinde gri şortlu kadının, siyah giysili kadını saçlarından tutup yere fırlattığı görüldü.

Kavga sırasında kavgayı ayırmaya çalışan yardımsever bir vatandaş kavga eden kadınların hedefi oldu. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.



