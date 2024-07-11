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    4. Kadınların erkek kavgası kameralara böyle yansıdı! Girit sokakları boks ringine döndü... Tekme tokatlı kavgayı kimse ayıramadı

    Kadınların erkek kavgası kameralara böyle yansıdı! Girit sokakları boks ringine döndü... Tekme tokatlı kavgayı kimse ayıramadı

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 13:19
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    Girit'te tatil yapan iki İngiliz turist kadın arasında 'erkek meselesi' yüzünden kavga çıktı. Kadınların arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede tekme tokatlı kavga dönüştü. Sokak ortasında iki kadın saç saça baş başa kavga ederken çevredekilerin kadınları ayırma konusunda zorluk yaşadı. O anlar saniye saniye cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medyadan paylaşıldı.

    Kadınların erkek kavgası kameralara böyle yansıdı! Girit sokakları boks ringine döndü... Tekme tokatlı kavgayı kimse ayıramadı

    MYNET|DIŞ HABERLER Girit'in Malia kentinde tatilin yapan iki İngiliz turist arasında kavga çıktı. Bir kadın yanındaki erkeğin dikkatini çekmek için hareket yaptığını iddia ettiği kadına sokak ortasında saldırdı.

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    Tanıklar henüz kimliği belirlenemeyen iki genç kadının kavgasını cep telefonuyla anbean kaydetti. Videonun bir yerinde gri şortlu kadının, siyah giysili kadını saçlarından tutup yere fırlattığı görüldü.

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    Kavga sırasında kavgayı ayırmaya çalışan yardımsever bir vatandaş kavga eden kadınların hedefi oldu. O anlar sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

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    sosyal medya Yunanistan kavga
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