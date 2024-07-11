TikTok bu paylaşımı konuşuyor! 32 milyon izlendi... Kimse nedenini anlayamadı: "Sürekli karşıma neden çıkıyor?"

TikTok'ta Chapell Roan'ın 'Hot to Go' ve Ian'ın 'Magic Johnson' şarkılarının bir karışımıyla dans eden Faith Marie isimli kullanıcı büyük ilgi gördü.

Gönderi 1 hafta içinde 32 milyon izlenmeye ulaşırken TikTok'ta birçok kişi beyaz üst ve kot şortlu kombinle benzer bir şekilde dans eden videolar çekmeye başladı.

Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne var bunda, ben mi bir şeyi kaçırıyorum?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kafam karıştı. Bütün bu abartı ne?" yorumunda bulundu.



