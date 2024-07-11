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    4. TikTok bu paylaşımı konuşuyor! 32 milyon izlendi... Kimse nedenini anlayamadı: "Sürekli karşıma neden çıkıyor?"

    TikTok bu paylaşımı konuşuyor! 32 milyon izlendi... Kimse nedenini anlayamadı: "Sürekli karşıma neden çıkıyor?"

    11.07.2024 13:50
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    11.07.2024 13:50
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    TikTok'un en yeni trendi 'it girl (o kız)' sosyal medyayı kasıp kavurmaya devam ediyor. Beyaz üst ve kot şortla dans videosu çeken Faith Marie isimli kullanıcı kısa sürede 32 milyon izlenmeye ulaştı. TikTok kullanıcılarının büyük bir bölümü milyonlarca izlenmeye ulaşan gönderiye "Olay ne? Neden bu kadar izlendi?" yorumunu yaptı.

    TikTok'ta Chapell Roan'ın 'Hot to Go' ve Ian'ın 'Magic Johnson' şarkılarının bir karışımıyla dans eden Faith Marie isimli kullanıcı büyük ilgi gördü.

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    Gönderi 1 hafta içinde 32 milyon izlenmeye ulaşırken TikTok'ta birçok kişi beyaz üst ve kot şortlu kombinle benzer bir şekilde dans eden videolar çekmeye başladı.

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    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum ve beğeni yağmuruna tuttu.

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    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Ne var bunda, ben mi bir şeyi kaçırıyorum?" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kafam karıştı. Bütün bu abartı ne?" yorumunda bulundu.

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    sosyal medya tiktok
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