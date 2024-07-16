Kurtlar Vadisi izleyen gençlerden eğlenceli anlar! Televizyonda Laz Ziya'nın sesini duyar duymaz hazır ola geçtiler

Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde Kurtlar Vadisi dizisinin izleyen bir grup genç İstemi Betil tarafından canlandırılan Laz Ziya (Ziya Yılmaz) karakterinin sesini duyar duymaz ayağa kalktı ve o konuşmasını bitirene kadar kımırdamadan durdu.

O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen ben" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendilerini ne kadar çok kaptırmışlar inanılmaz" yorumunu ekledi.



