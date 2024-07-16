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    4. Kurtlar Vadisi izleyen gençlerden eğlenceli anlar! Televizyonda Laz Ziya'nın sesini duyar duymaz hazır ola geçtiler

    Kurtlar Vadisi izleyen gençlerden eğlenceli anlar! Televizyonda Laz Ziya'nın sesini duyar duymaz hazır ola geçtiler

    16.07.2024 11:25
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    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    16.07.2024 11:25
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    2003 yılında yayın hayatına başlayan ve tekrarlarıyla hala günümüze kadar popülerliğini koruyan Kurtlar Vadisi dizisi sosyal medya kullanıcılarının akımlarının en önemli parçası. Bir grup genç Kurtlar Vadisi dizisini izledikleri anları kaydederek sosyal medyada viral oldu. Gençlerin dizinin en sevilen karakterinden biri olan Laz Ziya'nın sesini duyar duymaz ayağa kalkarak hazır ola geçtikleri anlar sosyal medyada çok konuşuldu.

    Sosyal medyadan paylaşılan bir görüntü kullanıcıların ilgisini çekerek viral oldu. Görüntülerde Kurtlar Vadisi dizisinin izleyen bir grup genç İstemi Betil tarafından canlandırılan Laz Ziya (Ziya Yılmaz) karakterinin sesini duyar duymaz ayağa kalktı ve o konuşmasını bitirene kadar kımırdamadan durdu.

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    O anlara sosyal medya kullanıcılarından adeta yorum yağdı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Resmen ben" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Kendilerini ne kadar çok kaptırmışlar inanılmaz" yorumunu ekledi.

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    Express
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    sosyal medya kurtlar vadisi
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