İtirafı sosyal medyayı salladı! DNA testindeki sonuç şoke etti... "Sevgilimin aslında öz kardeşim olduğunu öğrendim"

MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Victoria Hill isimli bir kadın hayatının en büyük travmasını o dönemki sevgilisiyle birlikte DNA testi yaptırarak sonuçlarına ulaştıklarında yaşadığını söyledi. Test, Hill'in çocukken babası olarak tanıdığı adamın aslında biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

Biyolojik babası sperm donörü olan Hill, daha önce varlığından haberdar olmadığı birden fazla üvey kardeşi vardı. Bu üvey kardeşlerden biri de birliktelik yaşadığı sevgilisiydi. CNN'e verdiği demeçte Hill, öğrendiği gerçeğin kendisinde travma etkisi yarattığını söyleyerek, "Şimdi insanların fotoğraflarına bakıp, eğer o benim kardeşim olabildiyse, herkes benim kardeşim olabilir diye düşünüyorum." dedi.