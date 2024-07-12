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    4. İtirafı sosyal medyayı salladı! DNA testindeki sonuç şoke etti... "Sevgilimin aslında öz kardeşim olduğunu öğrendim"

    İtirafı sosyal medyayı salladı! DNA testindeki sonuç şoke etti... "Sevgilimin aslında öz kardeşim olduğunu öğrendim"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    12.07.2024 14:10
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan Victoria Hill yaşadığı sağlık sorunlarının ardından DNA testi yaptırmaya karar verdi. Erkek arkadaşının da DNA testi fikrine sıcak bakması üzerine ikili örneklerini anlaşmalı bir şirkete gönderdi. Sonuçlar geldiğinde ise çift aslında biyolojik babalarının aynı kişi olduğunu ve kardeş olduklarını öğrendi.

    İtirafı sosyal medyayı salladı! DNA testindeki sonuç şoke etti... "Sevgilimin aslında öz kardeşim olduğunu öğrendim"

    MYNET|DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Connecticut eyaletinde yaşayan 39 yaşındaki Victoria Hill isimli bir kadın hayatının en büyük travmasını o dönemki sevgilisiyle birlikte DNA testi yaptırarak sonuçlarına ulaştıklarında yaşadığını söyledi. Test, Hill'in çocukken babası olarak tanıdığı adamın aslında biyolojik babası olmadığını ortaya koydu.

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    Biyolojik babası sperm donörü olan Hill, daha önce varlığından haberdar olmadığı birden fazla üvey kardeşi vardı. Bu üvey kardeşlerden biri de birliktelik yaşadığı sevgilisiydi. CNN'e verdiği demeçte Hill, öğrendiği gerçeğin kendisinde travma etkisi yarattığını söyleyerek, "Şimdi insanların fotoğraflarına bakıp, eğer o benim kardeşim olabildiyse, herkes benim kardeşim olabilir diye düşünüyorum." dedi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sperm donör kardeş
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