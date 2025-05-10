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Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu... Basın toplantısına damga vurdu

Başakşehir'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek lider Galatasaray'la puan farkını 5'e düşüren Fenerbahçe'de Teknik Direktörü Jose Mourinho, maç sonu çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecek sezon Türkiye'de kalıp kalmayacağı sorulan Mourinho, Başkan Ali Koç'la ilgili de dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.

Mourinho'ya "Kalacak mısınız?" diye soruldu... Basın toplantısına damga vurdu
Devrim Karadağ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, 4-1 sona eren Başakşehir maçının ardından konuştu. Maç hakkında konuşmak istemediğini çünkü konuşması durumunda hakemlere değinmesi gerektiğini belirten Mourinho "Ben, takımım hakkında konuşmak istiyorum. Takımım tam da beklediğim gibiydi bugün. Hem ciddiyet anlamında hem de dürüstlük anlamında... Çünkü onlar işlerini umursuyorlar, kulüplerini umursuyorlar ve ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Bugün galibiyeti hak ettiler. Tabii ki bu, bizi çok mutlu eden bir galibiyet değil ama birazcık daha iyi hissettiren bir galibiyet. Bir sonraki maça kadar olan sürede bu hafta içerisinde yüzümüzde çok büyük bir gülümseme olmayacak belki ama mod olarak biraz daha iyi bir modda olacağız. Çünkü oyuncularımız gerçekten içinde bulundukları durumu umursuyorlar" dedi.

ALİ KOÇ'UN SÖZLERİ SORULDU

"Ali Koç, 4 oyuncu talebi ve oyunu hızlandıran transfer talebiniz olduğunu açıklamıştı. Bu konuda bir isim verdiniz mi?" sorusu üzerine Jose Mourinho, şunları söyledi;

"Bu konuda yorum yapmıyorum. Bu konuda yorum yapmak benim kültürümde yok. Kulüp içi bir mesele. Bu tarz sizin sevdiğiniz konuşmaları sevmiyorum. Benim işim kulübün içerisinde. Bana özel kalacaklar. Benim Türkiye'de gazeteci arkadaşım yok, istediğim zaman sesim açıp kapatamıyorum, ben böyleyim.

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"ONUN SÖZLERİ HAKKINDA YORUM YAPAMAM"

Başkanımın sözleri hakkında konuşmak istemiyorum. Başkanım, başkanımdır. Sözleri onun sözleridir. Onun sözleri hakkında yorum yapamam. Ona ve yorumlarına çok büyük saygı duyuyorum. Ben sadece bir teknik direktörüm. Bu kulüp ve başkan için çalışıyorum. Sözleri hakkında yapacak yorumum yok."

"DEVAM EDECEK MİSİN" SORUSUNA İLGİNÇ CEVAP!

Bir basın mensubundan gelen, "Sezon sonunda Türkiye'de devam mı edecek, başka değerlendirmeler mi yapacak?" sorusuna Mourinho, "Soruyu anlamadım." cevabı verdi.

Basın mensubunun ikinci kez soruyu tekrarlamasının ardından Mourinho, bir kez daha "Soruyu anlamadım" dedi.

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"25 ADET BOZUK PARAM VAR!"

Mourinho, ilk 11'i nasıl belirlediğiyle ilgili soruya ise "Fenerbahçe'de ilk 11'i şöyle yapıyorum; 25 adet bozuk param var. Bunları havaya atıyorum. Masanın üstünde kalan bozuk paradaki oyuncuları ilk 11'e alıyorum. Yere düşen paradaki oyuncular ise yedek kulübesinde oluyor. Hafta içi de İstanbul'daki gece kulüplerine gidiyorum, eğleniyorum." sözleriyle cevap verdi.

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José Mourinho Ali Koç Başakşehir fenerbahçe
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