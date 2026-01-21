SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş

Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig'in yıldızı sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş’ta haftalardır süren Rafa Silva belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlılar, Benfica ile yapılan anlaşmayla Portekizli yıldızın transferini netleştirdi. Mourinho’nun devreye girdiği süreçte 6 milyon Euro bonservis bedeli üzerinde uzlaşı sağlanırken, bonuslarla rakam 7 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek. Rafa Silva’nın alacaklarının büyük bölümünden feragat etmesi ise ayrılığın önünü açtı.

Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig'in yıldızı sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı
Berker İşleyen
Rafa Silva

Rafa Silva

POR Portekiz
Yaş: 33 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Beşiktaş
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Beşiktaş’ta haftalardır gündemi meşgul eden Rafa Silva belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp ile Benfica arasında yapılan anlaşmayla Portekizli yıldızın transferi netlik kazandı.

Kasım ayından bu yana forma giymek istemeyen ve ayrılık talebini yönetime ileten Rafa Silva, eski kulübü Benfica’ya geri dönüyor. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

7 MİLYON EURO ALACAK

Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig in yıldızı sessiz sedasız İstanbul dan ayrıldı 1

Beşiktaş, 1,5 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica’dan 6 milyon Euro bonservis alacak. Bonuslarla birlikte toplam bedel 7 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig in yıldızı sessiz sedasız İstanbul dan ayrıldı 2

Transferde Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Sportif Direktör Mario Branco’nun İstanbul’a gelerek son pürüzleri giderdiği belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig in yıldızı sessiz sedasız İstanbul dan ayrıldı 3

Yıllık yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Rafa Silva, ayrılık sürecinde Beşiktaş’tan olan alacaklarının büyük bölümünden vazgeçti. Portekiz basını, Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinden kalan bazı alacakların da mahsuplaşma yoluyla kullanıldığını yazdı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK

Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig in yıldızı sessiz sedasız İstanbul dan ayrıldı 4

Transferin kesinleşmesi sonrası işlemlerini tamamlayan Rafa Silva, özel uçakla Portekiz’e gitti. Yıldız oyuncunun İstanbul’dan sabah saatlerinde sessizce ayrılması dikkat çekti.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Galatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Hangi Kanalda? Dev Maçın Yayın Saati ve Muhtemel 11'lerGalatasaray - Atletico Madrid Şampiyonlar Ligi Maçı Hangi Kanalda? Dev Maçın Yayın Saati ve Muhtemel 11'ler
Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa...Osimhen rekor için sahaya çıkıyor! Eğer bu akşam gol atarsa...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
son dakika benfica beşik beşiktaş Rafa Silva
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Eski Avcılar Belediyesi Başkan Yardımcısı Burçin Baykal intihar etti

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Terör örgütü YPG yandaşlarından Türk bayrağına hain saldırı!

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sürprizi! Bodo/Glimt M.City'i dağıttı

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Tarkan ve Cem Yılmaz'dan 'Kuzu kuzu' düeti

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Gram altında şubat için konuştu 'Bunlar sürpriz olmayan rakamlar'

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Bugün çeyrek altın kaç TL? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.