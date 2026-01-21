Mourinho yapacağını yaptı! Süper Lig'in yıldızı sessiz sedasız İstanbul'dan ayrıldı

Beşiktaş’ta haftalardır gündemi meşgul eden Rafa Silva belirsizliği sona erdi. Siyah-beyazlı kulüp ile Benfica arasında yapılan anlaşmayla Portekizli yıldızın transferi netlik kazandı.

Kasım ayından bu yana forma giymek istemeyen ve ayrılık talebini yönetime ileten Rafa Silva, eski kulübü Benfica’ya geri dönüyor. Taraflar arasındaki görüşmeler olumlu sonuçlandı.

7 MİLYON EURO ALACAK

Beşiktaş, 1,5 yıllık kontratı bulunan 32 yaşındaki orta saha oyuncusu için Benfica’dan 6 milyon Euro bonservis alacak. Bonuslarla birlikte toplam bedel 7 milyon Euro’ya kadar çıkabilecek.

MOURINHO FAKTÖRÜ

Transferde Benfica Teknik Direktörü Jose Mourinho’nun ısrarcı olduğu öğrenildi. Bu doğrultuda Sportif Direktör Mario Branco’nun İstanbul’a gelerek son pürüzleri giderdiği belirtildi.

ALACAKLARINDAN VAZGEÇTİ

Yıllık yaklaşık 9 milyon Euro kazanan Rafa Silva, ayrılık sürecinde Beşiktaş’tan olan alacaklarının büyük bölümünden vazgeçti. Portekiz basını, Orkun Kökçü ve Gedson Fernandes transferlerinden kalan bazı alacakların da mahsuplaşma yoluyla kullanıldığını yazdı.

SESSİZ SEDASIZ AYRILIK

Transferin kesinleşmesi sonrası işlemlerini tamamlayan Rafa Silva, özel uçakla Portekiz’e gitti. Yıldız oyuncunun İstanbul’dan sabah saatlerinde sessizce ayrılması dikkat çekti.