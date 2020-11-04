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Mr. Robot iddialı konuştu: 'İzlerken şok geçireceksiniz'

Yasemin Artunc Yasemin Artunc
SİNEMA TV  | Son Güncelleme

Mr. Robot dizisiyle dünya çapında üne kavuşan Oscar ödüllü oyuncu Rami Malek son filmi No Time To Die hakkında konuştu. Yeni James Bond filminde kötü karakter Safin'e hayat verecek olan Rami Malek, "Filmi izlediğinizde şok geçireceksiniz" ifadesini kullandı.

Mr. Robot iddialı konuştu: 'İzlerken şok geçireceksiniz'

Mr. Robot adlı televizyon dizisinde canlandırdığı hacker Elliot Alderson karakteriyle hafızalara kazınan aktör Rami Malek, yeni James Bond filminde kötü adam olarak çıkacak. No Time to Die (Ölmek İçin Zaman Yok), esas kötüsü Safin'e hayat verecek olan Malek, GQ Magazine'e konuştu ve filmin hayranları şoka uğratacağını söyledi.

Birkaç kez ertelemeye maruz kalan film hakkında Malek şu sözleri sarf etti:

"Bırakalım dedikodular etrafta gezinsin, çünkü bu filmden her ne bekliyor olursanız olun filmi izlediğinizde şok geçireceksiniz. Bunu ateşlemek için daha fazla yakıt eklemeyeceğim."

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YENİ JAMES BOND FİLMİ KONUSU

No Time To Die'ın konusu ise şöyle: Aktif hizmetten ayrılan Bond, yeni hayatına uyum sağlamaya çalışır. Jamaika’da sakin yaşamının keyfini çıkarmaya çalışan Bond'un huzuru, CIA’den eski dostu Felix Leiter'ın kendisinden yardım istemesi ile yarıda kalır. Bond'dan kaçırılan bir bilim adamının kurtarılmasına yardım edilmesi beklenir. Sandığından da tehlikeli olan bu işi kabul eden Bond, yeni teknolojilerle silahlanmış, kötü bir adamın peşine düşer.

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NO TIME TO DIE VİZYON TARİHİ

Cary Joji Fukunaga yönetmenliğindeki Ölmek İçin Zaman Yok'un 2 Nisan 2021'de sinemalarda gösterime girmesi planlanıyor. Geçtiğimiz haftalarda MGM'in filmi bir streaming platformuna satmak istediği ortaya çıkmıştı. Ancak istediği yüksek rakamlar, herhangi bir şirketin filmin haklarını almasını şimdilik engelledi. MGM'in rakamlarda değişikliğe gidip gitmeyeceği bilinmiyor.

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