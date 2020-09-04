Yeni James Bond filmi No Time To Die'dan fragman

Daniel Craig'in beşinci ve son kez James Bond karakterine hayat vereceği No Time To Die (Ölmek İçin Zaman Yok) filminin yeni fragmanı görücüye çıktı. Aksiyon sahnelerinden baş döndüreceği belli olan filmin yönetmen koltuğunda Cary Joji Fukunaga oturuyor.

ÖLMEK İÇİN ZAMAN YOK OYUNCULARI

Daniel Craig'in son kez James Bond'a hayat vereceği filmin oyuncu kadrosunda ayrıca Rami Malek, Léa Seydoux, Lashana Lynch, Ben Whishaw, Naomie Harris, Billy Magnussen, Ana de Armas, Rory Kinnear, David Dencik, Dali Benssalah ile Jeffrey Wright ve Ralph Fiennes de rol alıyor.

NO TIME TO DIE KONUSU

Ölmek İçin Zaman Yok filminde Bond, aktif hizmetten ayrılmıştır ve Jamaika’da sakin bir hayatın keyfini sürmektedir. CIA’den eski dostu Felix Leiter yardım için kendisine başvurunca huzuru kısa sürer. Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevi, beklenilenden daha tehlikeli bir hal alır. Bond, tehlikeli yeni teknolojilerle silahlanmış, gizemli bir kötü adamın peşine düşer.

