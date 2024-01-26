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    4. MrBeast'in 250 bin dolarlık çekilişini kazananlardan biri Onedio'dan Cemil Kemaloğlu oldu! Paylaşımı herkesin içini ısıttı 'Canım kızım iyileşti...'

    MrBeast'in 250 bin dolarlık çekilişini kazananlardan biri Onedio'dan Cemil Kemaloğlu oldu! Paylaşımı herkesin içini ısıttı 'Canım kızım iyileşti...'

    Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
    26.01.2024 18:17 | Son Güncelleme:
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    Dünyaca ünlü YouTuber Mr.Beast'in 250 bin dolarlık çekilişi tüm dünyada gündem oldu. X üzerinden gerçekleştirdiği çekilişin kazanlarından biri de Türkiye'dendi. Cemil Kemaloğlu'nun paylaşımı yürekleri ısıttı.

    MrBeast'in 250 bin dolarlık çekilişini kazananlardan biri Onedio'dan Cemil Kemaloğlu oldu! Paylaşımı herkesin içini ısıttı 'Canım kızım iyileşti...'

    Dünyanın en ünlü YouTuber'ı MrBeast'in bir videosu dört günde YouTube'da 4 ayda 212 milyon izlenirken, X platformunda ise 2 günde 88 milyon izlenmeye ulaşmıştı.

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    25 BİN DOLAR KAZANDI

    Akabinde 'Tweet'i rt'leyen ve beni takip eden 10 kişiye eğlence amaçlı 25 bin dolar vereceğim. (X platformundan paylaştığım videonun kazancı 250 bin dolar) Kazananları 72 saat içinde seçeceğim.' notuyla bir gönderi paylaşarak yapacağı çekilişi bu şekilde duyurmuştu.

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    "ANNE KARNINDA ÖLÜR DEDİKLERİ CANIM KIZIM..."

    Onedio'da Genel Yayın Direktörü olan Mehmet Cemil Kemaloğlu'nun çekilişi kazandıktan sonra yaptığı ilk paylaşımda,

    "2024'ün başında anne karnında ölür dedikleri canım kızım iyileşti ve kısa süre içinde doğacak. Yine iki gün önce babamın 2 yıldır mücadele ettiği kanseri tamamen yendiğini öğrendim ve bugün de öylesine retweetlediğim Mr.Beast çekilişinden 25k dolar kazandım. Geçen yıl ne kadar kötüyse bu yıl da o kadar iyi başladı. Paranın hepsini kızım için saklıcam. Mesaj atan, dürten herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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    MEDİAZONE CEO'SU KAAN KAYABALI TEBRİK ETTİ

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    çekiliş mrbeast
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