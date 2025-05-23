MrBeast rekorları alt üst ediyor: 30 yaş altı kendi servetini yaratan tek milyarder!

27 yaşındaki YouTuber MrBeast, kendi çabalarıyla milyarder olan 30 yaş altı tek kişi olarak tarihe geçti. Oyun videolarıyla başladığı kariyerini bir imparatorluğa dönüştüren Donaldson'ın başarısının ardında yatanlar merak konusu.

1 MİLYAR DOLARLIK SERVET

YouTube dünyasının en tanınmış isimlerinden biri olan Jimmy Donaldson, bilinen adıyla MrBeast, genç yaşına rağmen elde ettiği başarılarla adından sıkça söz ettiriyor. 27 yaşındaki MrBeast, 1 milyar dolarlık servetiyle 30 yaşın altındaki tek 'self-made' milyarder unvanını elinde bulunduruyor. Bu başarı, onu dünya genelindeki en genç milyarderler arasında sekizinci sıraya yerleştiriyor.

MrBeast'in YouTube macerası, 2012 yılında, henüz 12 yaşındayken "MrBeast6000" kullanıcı adıyla başladı. İlk başlarda oyun videoları çekerek dikkat çeken Donaldson, zamanla içeriklerini genişleterek farklı konseptlerde videolar üretmeye başladı. Özellikle büyük ödüllü yarışmaları, hayır işlerine odaklanan projeleri ve sıra dışı deneyleri içeren videolarıyla milyonlarca izleyiciye ulaştı.

'TEAM TREES', 'TEAM SEAS' VE 'MRBEAST BURGER'

Başarısının sırrı, sadece eğlenceli ve ilgi çekici içerikler üretmekle sınırlı değil. MrBeast, aynı zamanda sosyal sorumluluk projelerine de büyük önem veriyor. Özellikle 'Team Trees' ve 'Team Seas' gibi projelerle milyonlarca ağaç dikilmesine ve okyanuslardaki atıkların temizlenmesine katkıda bulundu. Bu tür projeler, hem MrBeast'in popülaritesini artırdı hem de takipçileri arasında farkındalık yarattı.

MrBeast'in başarısı, sadece YouTube ile sınırlı kalmadı. Kendi burger zinciri olan 'MrBeast Burger'ı kurarak yiyecek sektörüne de adım attı. Ayrıca, farklı markalarla iş birlikleri yaparak gelir kaynaklarını çeşitlendirdi. Bu stratejik hamleler, onun servetini katlamasına yardımcı oldu.

Ancak MrBeast'in kariyeri boyunca bazı tartışmaların da odağında yer aldığı biliniyor. Çalışma koşulları ve bazı projelerdeki iddialar, zaman zaman eleştirilere neden oldu. Buna rağmen, MrBeast'in popülaritesi ve etkisi giderek artmaya devam ediyor.