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MSB yeni görüntüler paylaştı! 2100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.02.2020 22:11 | Son Güncelleme

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'de tespit edilen rejim hedeflerinin başarılı şekilde imha edilmeye devam edildiğini bildirdi.

MSB yeni görüntüler paylaştı! 2100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.

Paylaşımda, "Esad rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.


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Anahtar Kelimeler:
MSB Suriye İdlib

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