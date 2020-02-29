MSB yeni görüntüler paylaştı! 2100'ün üzerinde rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB'nin Twitter hesabından, İdlib'deki operasyonlarda etkisiz hale getirilen rejim unsurlarına ilişkin görüntüler paylaşıldı.
Paylaşımda, "Esad rejiminin 2100'ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren kahraman ordumuz, tespit edilen rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
Esed Rejiminin 2100’ün üzerindeki unsurunu etkisiz hale getiren Kahraman Ordumuz, tespit edilen Rejim hedeflerini başarılı şekilde imha etmeye devam ediyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/xRZlAL7wtC— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) February 29, 2020