MSI, dünyanın ilk 9. Nesil Intel Core i9 işlemcili laptoplarını duyurdu

OPTİMİZE OYUN DENEYİMİ Oyun söz konusu olduğunda hız her zaman önemlidir. En yeni 9. nesil Intel Core i9 işlemcilerle güçlendirilen yeni modellerin performansı önceki nesle göre yüzde 45 daha yüksek ve sisteminizin gücünü en iyi şekilde kullanabiliyor. 8 çekirdekli bu güç aynı zamanda çoklu görevlerde ya da video düzenleme ve müzik komposizyonu gibi yoğun işlemlerde öne çıkıyor. Bu inanılmaz işlemciye ek olarak yeni seri aynı zamanda en güncel NVIDIA GeForce GTX 16 serisi grafiklerle donatıldı ve grafikte yüzde 50'ye varan performans artışı vadediyor. TAMAMEN YENİLENEN GAMING SERİSİ Lüks oyun serisi GT Titan, yüksek performansı ve üst sınıf özellikleri ile tanınıyor. Hızaşırtma için hazır 9. nesil Intel Core i9 işlemci ve en güçlü grafiklerle kafesinden kurtulan bu canavar, en ateşli oyunculara en yüksek performansı sunuyor. Bu nihai gücü optimize etmek için GT serisi, çift fan ve 11 heatpipe ile çalışma sıcaklığını düşüren özel Cooler Boost Titan soğutma çözümüne sahip. Eşsiz 4K UHD ekranı sayesinde GT Titan oyun senaryolarını gerçeğe taşıyor. Bunlar da ilginizi çekebilir PARTNER Saç dökülmeleri neden olur? İşte çözümü Planet Zoo duyuruldu! Shores of Gold açığa çıktı

GS Stealth, GeForce RTX 2080 ve Max-Q tasarımından GTX 16 serisine kadar NVIDIA'nın tüm öne çıkan grafik özelliklerini farklı ihtiyaçlara sahip oyuncular için bünyesinde topluyor. Üst sınıf kompakt kasası içinde yer alan gelecek nesil işlemcisi ile GS serisi yalnızca canavar gibi güçlü performans değil aynı zamanda taşınabilir ve şık bir yapıya da sahip. Sizi oyuna hapsetmek için tasarlanan yepyeni GS65 ayrıca 240 Hz ekranı ile en yüksek çerçeve hızını ve en akıcı oyun anlarını vaadediyor. Oyun meraklıları için özel olarak tasarlanan GE serisi, son derece etkileyici estetiği ile tanınıyor. Oyuncunun sezgisini yansıtan bu model 17.3 ve 15.6 inç 144 Hz ekran, 9. nesil Intel Core i9 işlemci ve güçlü NVIDIA grafiklerle geliyor. GE75 aynı zamanda MSI'ın ilk Wi-Fi 6 özellikli dizüstü bilgisayarı. Böylece oyuncular mümkün olan en yüksek kablosuz ağ hızının avantajına da sahip olacaklar. Üst sınıf oyun özelliklerine sahip ulaşılabilir bir laptop mı arıyorsunuz? GP serisi oyuncuların yanında. Yepyeni tasarımı, savaş makinelerini andıran tarzı ve buğulu, gizemli renkleri ile hemen dikkat çekiyor. GP75 Leopard modeli üzerinde her tuş için bağımsız RGB arkadan ışıklandırmalı SteelSeries klavye mevcut.