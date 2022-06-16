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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları için güncel ayrıntılar!

16.06.2022 09:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Üniversitesi tarafından 27 Mart Pazar günü gerçekleştirilen Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonrası sınava katılım sağlayan kişiler konuya ilişkin araştırma yapmaya devam ediyor. Peki MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? İşte MSÜ tercih sonuçları için güncel ayrıntılar...

MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı 2022, ne zaman açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları için güncel ayrıntılar!

MSÜ tercih sonuçları geçtiğimiz günlerde açıklamada bulunuldu. Sınava giren askeri öğrenci adayları, konu ile ilgili arama motorlarında sorgulama yapmaya devam ediyor. 27 Mart Pazar günü yapılan MSÜ sınavının ardından adaylar şimdi de tercih sonuçları için açıklama yapılmasını bekliyor. Peki MSÜ tercih sonuçları ile ilgili yapılan açıklama ve 'MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusunun yanıtı haberimizde.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI 2022 AÇIKLANDI MI?

MSÜ tercih sonuçları henüz açıklanmadı. 16 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardından adaylar tercih sonuçları için beklemeye başladı.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK 2022?

MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair ÖSYM'den açıklama yapıldı.

Geçtiğimiz yıl 11 Haziran'da açıklanan MSÜ tercih sonuçları bu yıl 17 Haziran tarihinde erişime açılacak.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) bünyesinde yer almak isteyen öğrencilerin tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ sitesinde açıklanacak. Tercih sonuçları açıklanır açıklanmaz öğrenciler MSB'nin resmi internet sitesi üzerinden kolayca sorgulama yapabilecek.

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