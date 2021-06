Muaythai milli takım antrenörü, sevdasını aşıladığı kızını şampiyonluklara hazırlıyor

ÖMER FANSA - Adana'da küçük yaşta babasının yönlendirmesiyle Uzak Doğu sporlarına başlayan ve kendisini geliştirerek muaythai milli takım antrenörlüğüne kadar yükselen Hakan Şahade, kendisini örnek alarak bu spora başlayan 14 yaşındaki kızını şampiyonluklara hazırlıyor.

Şahade, henüz 9 yaşındayken babasının Uzak Doğu sporlarına yönlendirmesiyle başladığı muaythaide çok sayıda başarıya imza atarak milli takım antrenörlüğüne kadar yükseldi.

Bu süreçte diğer Uzak Doğu sporlarıyla da ilgilenen Şahade, 14 yaşındaki kızı Melisa'yı da muaythaiye yönlendirdi.

Şahade, antrenörlüğünü yaptığı kızını ulusal ve uluslararası organizasyonlarda başarılı sonuçlar alabilmesi için çalıştırıyor.

Hakan Şahade, AA muhabirine, babasının kung fu antrenörüne yönlendirmesiyle spora başladığını ve 35 yıldır Uzak Doğu sporları yaptığını söyledi.

Spor kariyerinde Avrupa şampiyonluğu dahil başarılarının yanı sıra kick boks, muaythai ve boks antrenörü, muaythai, kick boks ve wushuda da milli takım antrenörü olduğunu ifade eden Şahade, "15 yıldır milli takımda görev alıyorum. Kendi kulübümüzde 100'ün üzerinde sporcumuz var. 23 milli sporcum var. Avrupa, dünya dereceli sporcularımız var. Her yıl başarılı sporcular çıkardığımız için 'altın antrenörlük' ödülünü aldım. Her geçen gün kendimizi geliştiriyoruz. Her yıl dünya ve Avrupa dereceli sporcular çıkartıyorum." diye konuştu.