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Muazzez Ersoy'dan yaşlılık açıklaması: Beni moruk olarak göremeyecekler

21.11.2021 15:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muazzez Ersoy yaşlılığa dair yaptığı açıklamada, "Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor" ifadelerini kullandı.

Muazzez Ersoy'dan yaşlılık açıklaması: Beni moruk olarak göremeyecekler

Muazzez Ersoy, hayatına dair önemli açıklamalar yaptı. İlk sahne kıyafetinden bahseden ve yaşlılık hakkında konuşan Ersoy, açıklamalarıyla hayranlarını şaşırttı.

İlk sahne kıyafetini nasıl aldığını anlatan Ersoy, annesinin kendisine doğum gününde hediye ettiği bilezikleri bozdurduğunu belirtti.

Estetik hakkında da konuşan Ersoy, doğru ve doğal olduğu sürece karşı olmadığını söyledi.

"BENİ KİMSE MORUK OLARAK GÖREMEZ"

Muazzez Ersoy, Sinan Özedincik ve Sonat Bahar'ın sunduğu 'Biz Bize' programına konuk oldu. Ersoy, burada yaptığı açıklamalarda şu ifadeleri kullandı:

"Elbette yaşlanacağım ama beni kimse moruk olarak göremeyecek. Bizim işimiz estetik, hekimlere çok iş düşüyor. Yeter demeleri gerekli, bazı mimiklerin lazım olduğunu söylemeleri gerekir. Tek tip oldu ifadeler."

Muazzez Ersoy dan yaşlılık açıklaması: Beni moruk olarak göremeyecekler #1


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Muazzez Ersoy
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