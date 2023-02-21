Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize Aşk filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

Mucize Aşk filmi 2017 yılında çekilip 2019 yılında vizyona girmiştir. Dikkat çekici konusuyla izleyicide merak uyandıran Mucize Aşk filmi Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in hikayesini anlatmaktadır. İşte Mucize Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MUCİZE AŞK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstelndiği Mucize Aşk filmi başrollerinde yine Mahsun Kırmızıgül yer alıyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Mert Turak, Fikret Kuskan, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimler yer almaktadır.

MUCİZE AŞK FİLMİ KONUSU

Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi âşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

MUCİZE AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında çekilip 2019 yılında vizyona giren Mucize Aşk filmi İzmir (Foça) ve Kars'ta çekilmiştir.

