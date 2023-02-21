Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Sinema TV
  4. Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize Aşk filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize Aşk filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

21.02.2023 18:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mucize Aşk filmi bu akşam saat 20:00'de Show Tv ekranlarında yayınlanacak. Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstlendiği yerli sinema filmi Mucize Aşk'ın konusu ve oyuncuları gibi detaylar merak konusu oldu. Peki, Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize Aşk filmi nerede ve ne zaman çekildi?

Mucize Aşk filmi konusu nedir, oyuncuları kimler? Mucize Aşk filmi nerede ve ne zaman çekildi? Bu akşam Tv'de!

Mucize Aşk filmi 2017 yılında çekilip 2019 yılında vizyona girmiştir. Dikkat çekici konusuyla izleyicide merak uyandıran Mucize Aşk filmi Doğu'nun bir dağ köyünde yaşayan engelli bir genç olan Aziz ile görücü usulü evlenen Mızgin'in hikayesini anlatmaktadır. İşte Mucize Aşk filmi konusu ve oyuncu kadrosu...

MUCİZE AŞK FİLMİ OYUNCULARI

Filmin Yönetmenliğini ve senaristliğini Mahsun Kırmızıgül'ün üstelndiği Mucize Aşk filmi başrollerinde yine Mahsun Kırmızıgül yer alıyor. Ayrıca filmin oyuncu kadrosunda Mert Turak, Fikret Kuskan, Biran Damla Yılmaz gibi ünlü isimler yer almaktadır.

mucize aşk filmi konusu ve oyuncuları

MUCİZE AŞK FİLMİ KONUSU

Köylerinde yaşadıkları sorunlardan yorulan Aziz ve Mızgin çifti, Batı’da bir kasabaya yerleşir. Gittikleri kasabada hayat bu ikili için hiç de kolay olmayacaktır. Kötülerin ve ön yargılı insanların her yerde var olduğu dünyamızda Aziz ve Mızgin kendi başlarına ayakta kalmayı, hayata tutunmayı, çabalamayı ve çalışmayı öğreneceklerdir. Aziz deliler gibi âşık olduğu karısı Mızgin için, kusurlarından ve engellerinden kurtulmak için büyük bir azimle mücadeleye başlar. Ve Aziz çok sevdiği dünyalar güzeli eşi için Mahir öğretmen ve sinemacı Bahattin yardımı ile mucizeleri bir bir gerçekleştirir.

mucize aşk filmi oyuncu kadrosu ve konusu

MUCİZE AŞK FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

2017 yılında çekilip 2019 yılında vizyona giren Mucize Aşk filmi İzmir (Foça) ve Kars'ta çekilmiştir.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü isimleri çekmişti! Şimdi sıra onda...Dünyaca ünlü isimleri çekmişti! Şimdi sıra onda...
Tek bir binanın yıkılmadığı yerdi! Amerika basını orayı konuşuyorTek bir binanın yıkılmadığı yerdi! Amerika basını orayı konuşuyor
Canlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kelimeler boğazında düğümlendiCanlı yayında gözyaşlarına boğuldu! Kelimeler boğazında düğümlendi
Anahtar Kelimeler:
Show TV Mahsun Kırmızıgül Mucize Aşk filmi mucize aşk

En Çok Okunan Trend Haberler

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Japon deprem uzmanı Hatay için uyarmıştı! İkinci nokta...

Hindistan basını dersler çıkarttı! “Doğru tasarım ve...”

Hindistan basını dersler çıkarttı! “Doğru tasarım ve...”

Dünyaca ünlü jeoloji uzmanları! “İskambil kağıdı gibi çöktü”

Dünyaca ünlü jeoloji uzmanları! “İskambil kağıdı gibi çöktü”

Depremden günler sonra evine girdi! "Her şeyim gitmiş"

Depremden günler sonra evine girdi! "Her şeyim gitmiş"

İlginizi Çekebilir

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

Bebeğini ilk kez gösterdi! "Babasının kopyası"

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

En yakın arkadaşınız olmaya aday, en iyi tablet modelleriyle tanışın!

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

"Kabin boy valizime nasıl daha çok eşya sığdırırım?" diyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.