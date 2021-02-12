Mucize besin incirin faydaları! İçinde bulunan tohumlar bakın nelere derman oluyor

İncir, dut ailesinin (Moraceae) bir parçası olan ficus ağacının meyvesidir. Benzersiz tatlı bir tatları, yumuşak ve çiğnenebilen bir dokusu vardır. Hafif gevrek, yenilebilir tohumlarla doludur. Taze incirler narindir ve çabuk bozulur, bu nedenle onları korumak için sık sık kurutulurlar.

ANTİOKSİDAN KAYNAĞI

Doğal şeker, mineral ve çözünür lif bakımından oldukça yüksektirler. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır gibi mineraller açısından zengindirler. Sağlığa ve zindeliğe katkıda bulunan iyi bir antioksidan vitamin A ve K kaynağıdır.

Taze incir mevsimi yaz ile sonbahar arasıdır. Çok çabuk bozulabilirler ve hassastırlar. Bunun için satın alındıktan bir iki gün sonra tüketilmeleri önerilir.

Kuru incir çok daha uzun süre saklanacaktır. Kuru incir alırken küflenmemesini ve yumuşak olmasını sağlamak istersiniz. Kuru incirler serin, karanlık bir yerde veya buzdolabında saklanabilir.

SİNDİRİME KATKI SAĞLAR

İncir, uzun süredir bir ev ilacı veya kabızlık gibi sindirim sorunları için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Dışkıları yumuşatarak ve dışkıya hacim ekleyerek, kabızlığı azaltarak ve bağırsaklarınızı dolduran sağlıklı bakteriler için prebiyotik veya besin kaynağı olarak hizmet ederek sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilecek lif içerirler.