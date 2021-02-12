Mucize besin incirin faydaları! İçinde bulunan tohumlar bakın nelere derman oluyor

İncir, dut ailesinin (Moraceae) bir parçası olan ficus ağacının meyvesidir. Benzersiz tatlı bir tatları, yumuşak ve çiğnenebilen bir dokusu vardır. Hafif gevrek, yenilebilir tohumlarla doludur. Taze incirler narindir ve çabuk bozulur, bu nedenle onları korumak için sık sık kurutulurlar.
Doğal şeker, mineral ve çözünür lif bakımından oldukça yüksektirler. Potasyum, kalsiyum, magnezyum, demir ve bakır gibi mineraller açısından zengindirler. Sağlığa ve zindeliğe katkıda bulunan iyi bir antioksidan vitamin A ve K kaynağıdır.
Taze incir mevsimi yaz ile sonbahar arasıdır. Çok çabuk bozulabilirler ve hassastırlar. Bunun için satın alındıktan bir iki gün sonra tüketilmeleri önerilir.
Kuru incir çok daha uzun süre saklanacaktır. Kuru incir alırken küflenmemesini ve yumuşak olmasını sağlamak istersiniz. Kuru incirler serin, karanlık bir yerde veya buzdolabında saklanabilir.
İncir, uzun süredir bir ev ilacı veya kabızlık gibi sindirim sorunları için alternatif bir tedavi olarak kullanılmaktadır. Dışkıları yumuşatarak ve dışkıya hacim ekleyerek, kabızlığı azaltarak ve bağırsaklarınızı dolduran sağlıklı bakteriler için prebiyotik veya besin kaynağı olarak hizmet ederek sindirim sağlığını geliştirmeye yardımcı olabilecek lif içerirler.
İncir, kan basıncını ve kan yağ seviyelerini iyileştirebilir, bu da damar sağlığınızı iyileştirmeye ve kalp hastalığı riskinizi azaltmaya yardımcı olabilir.
İncirlerin, özellikle alerjik dermatiti olan kişilerde veya alerjilerin bir sonucu olarak kuru, kaşıntılı ciltlerde cilt üzerinde bazı yararlı etkileri olabilir.
Dermatitli 45 çocukta yapılan bir çalışmada, 2 hafta boyunca günde iki kez uygulanan kuru incir meyve özünden yapılan bir kremin, dermatit semptomlarının tedavisinde standart tedavi olan hidrokortizon kreminden daha etkili olduğu bulundu. Dahası, incir özü de dahil olmak üzere meyve özlerinin bir kombinasyonunun cilt hücreleri üzerinde antioksidan etkiler sergilediği, kollajen parçalanmasını azalttığı ve bir test tüpü ve hayvan çalışmasında kırışıklıkların görünümünü iyileştirdiği gösterilmiştir. Bununla birlikte, bu olumlu etkilerin incir özünden mi yoksa üzerinde çalışılan diğer özlerden mi kaynaklandığını belirlemek zordur. İncirlerin cilt sağlığı üzerindeki etkilerini belirlemek için daha fazla araştırmaya ihtiyaç var.
Afrodizyak etkisi sorgulanmakta olan 2 ya da 3 adet incirin sütle ıslatılarak yenmesi, cinsel dalgalanmaların önüne geçer. Böylece incir erektil sorunların, kısırlığın, dayanıklılık gibi sorunların problem olmasını engeller. Ayrıca düzenli olarak tüketilen incirin doğurganlığı arttırdığı da bilinir.
İncir yüksek düzeyde oksalat içerir . Aşırı miktarda incir yemenin müshil etkisi olması muhtemeldir ve bu nedenle ölçülü olarak tüketilmelidir.
İncir ayrıca K vitamini açısından oldukça zengindir , bu da kanı sulandıran ilaçları engelleyebilir ve daha az etkili olmasına neden olabilir. Kan inceltici kullanıyorsanız, komplikasyon riskinizi azaltmak için incir ve diğer K vitamini açısından zengin yiyecek alımınızı her gün tutarlı tutmalısınız.
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