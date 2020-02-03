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Mucize Doktor 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa, ölümcül virüs bulaşan Ferman'ı kurtaracak mı?

DİZİ HABERLERİ  | 03.02.2020 21:47 | Son Güncelleme

Fox'un reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'un merakla beklenen 21. yeni bölümünden 2. fragman yayınlandı. Mucize Doktor'da hastanede yayılan salgın hastalıktan etkilenen Dr. Ferman komaya giriyor. Ali Vefa ise Ferman'ı hayata döndürebilmek için hastalığı yenmenin bir yolunu arıyor. Ağır hasta olan Ferman'ın ise "İnsan yaptıklarından değil de yapmadıklarından pişman olurmuş" sözleri dikkat çekiyor. Peki Mucize Doktor'da Ferman'a ne olacak? İşte Mucize Doktor 21. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 6 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünde çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, Uzakdoğu'dan gelen hastalardan virüs bulaşan Dr. Ferman yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ölüm tehlikesi yaşayan Ferman için zaman daralırken, sevgilisi Beliz ise Ali Vefa'dan bir çaresini bulmasını istiyor. Beliz'in "Ferman'ı kurtarman lazım. İçindeki o gücü ve mucizeyi biliyorum. Ferman'ı kurtaracaksın" sözleriyle Doktor Ali Vefa, virüsü yenmenin bir yolunu aramaya başlıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.

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Virüs kaptığını anlayan Ferman, Ali Vefa'yı uzaklaştırarak kendisini basınç odasına kapattı. Ali Vefa, abisi kadar sevdiği Ferman'ı kaybetme korkusuyla gözyaşlarına boğuldu. Ferman ile Ali Vefa arasındaki duygusal sahneler ise diziye damga vurdu.

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Mucize Doktor'un final sahnesinde ise hastalık nedeniyle kendinden geçen Ferman yere yığıldı.

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