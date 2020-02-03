Mucize Doktor 21. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Doktor Ali Vefa, ölümcül virüs bulaşan Ferman'ı kurtaracak mı?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 6 Şubat Perşembe ekrana gelecek olan 21. yeni bölümünde çarpıcı bir fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölüm fragmanında, Uzakdoğu'dan gelen hastalardan virüs bulaşan Dr. Ferman yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Ölüm tehlikesi yaşayan Ferman için zaman daralırken, sevgilisi Beliz ise Ali Vefa'dan bir çaresini bulmasını istiyor. Beliz'in "Ferman'ı kurtarman lazım. İçindeki o gücü ve mucizeyi biliyorum. Ferman'ı kurtaracaksın" sözleriyle Doktor Ali Vefa, virüsü yenmenin bir yolunu aramaya başlıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Mucize Doktor'un 20. bölümünde, Malezya'dan gelen ve aniden hastalanan yolcular Berhayat Hastanesi'ne getirildi. Ancak virüs kapan hastalar kısa sürede öldü. Hastanede ise karantina uygulaması başlatıldı. Hastalara müdahale eden bir sağlık görevlisi de hayatını kaybederken, Dr. Ferman'a da hiç beklenmedik bir şekilde virüs bulaştı.