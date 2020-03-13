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Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa'nın babası geliyor: Hayatta en korktuğum şeysin! Mucize Doktor son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 13.03.2020 01:21 | Son Güncelleme

Fox TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor 26. son bölümüyle ekrana geldi. Sevilen dizinin 26. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde Ali Vefa'nın babası ortaya çıkıyor. Hayatındaki tüm travmaların nedeni olan babasını karşısında gören Ali büyük şok yaşıyor. Ağır bir hastalık yaşayan ve ölmek üzere olan babasıyla konuşan Ali'nin " Sen benim bu hayattaki en korktuğum şeysin" sözleri dikkat çekiyor. İşte Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor'un 19 Mart Perşembe yayınlanacak olan 27. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'un son bölümünde Ali Vefa'nın hastanede yaptığı hataların ardından Tanju radikal bir karar verdi. Ali ve Nazlı'nın ilişkisini de öğrenen Tanju, Ali'nin bir hasta yakınıyla tartışması üzerine ise iki sevgilinin aynı birimde çalışmasını yasakladı. Tanju, Nazlı'nın cerrahiden aldı ve başka bir birime verdi.

MUCİZE DOKTOR'DA ALİ'NİN BABASI ORTAYA ÇIKIYOR

Mucize Doktor 27. yeni bölüm fragmanında ise hastaneden Nazlı ile birlikte çıkan Ali Vefa, karşısında babasını görünce adeta donup kalıyor.

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Ferman'a Ali'nin babasını anlatan Başhekim Adil'in "Bütün travmalarının sebebi o. Karşısında savunmasız çaresiz kaldığı tek kişi. Ali'nin en büyük canavarı" sözleri dikkat çekiyor. Babasının karşısına çıkmasından sonra yeniden travma yaşayan Ali, "Benim babam yok" sözleriyle gerçeği inkar etmeye çalışıyor. Ancak babasının bir yakını olan kadının "Ne olur konuş onunla iki çift laf etsin seninle. Baban ölüyor" demesi üzerine Ali Vefa ile babası arasında büyük bir yüzleşme yaşanıyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali – Nazlı ilişkisini öğrenen Tanju, bir de üstüne Ali hakkında bir şikâyet daha yapılınca, artık ipleri eline alır.
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Tanju, Ali’nin kafasını karıştıranın Nazlı’yla olan ilişkisi olduğunu öne sürer ve eğer Ali bir hata daha yaparsa hastane bu ilişkiyi onaylamayacaktır.

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Ali ve Nazlı her zamankinden daha dikkatli olmak zorundadır.

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Ama Ali bütün uyarılara rağmen vakasını kişiselleştirir ve kendini ateşe atmak pahasına genç hastasına daha çok yardım edebileceği bir yöntem bulmaya çalışır.

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