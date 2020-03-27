Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Vefa babasını kaybetti: Seni affettim! Mucize Doktor 28. son bölüm izle

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor 19 Mart Perşembe akşamı 27. son bölümüyle ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da Ali sorunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz.

Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla'yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 29. yeni bölümünden fragman ise Fox TV tarafından yayınlanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Mucize Doktor'un yeni bölümünün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler.

Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir.