MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Vefa babasını kaybetti: Seni affettim! Mucize Doktor 28. son bölüm izle

Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Vefa babasını kaybetti: Seni affettim! Mucize Doktor 28. son bölüm izle

DİZİ HABERLERİ  | 27.03.2020 02:23 | Son Güncelleme

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor 28. son bölümüyle ekrana geldi. Taner Ölmez'in otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'yı canlandırdığı Mucize Doktor'un son bölümü izleyenleri duygulandırdı. Son bölümde Ali Vefa ise babası arasındaki duygusal sahnelerin dikkat çekti. Ölüm döşeğinde olan ve hastanede tedavi gören babasıyla yüzleşen Ali Vefa zor anlar yaşadı. Ali'nin babası hayatını kaybederken, Ali ise kendisini affettiğini söyledi. Peki Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor 19 Mart Perşembe akşamı 27. son bölümüyle ekrana geldi. The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor'da Ali sorunlarla yüzleşmek yerine ameliyat sırasında ölen, kimsesiz bir hastayı takıntı haline getirir ve bütün uyarılara rağmen işin peşini bırakmaz.

Nazlı, samimiyetine bir türlü inanamadığı Damla'yla çalışmak zorundadır. Vakalar süratle tepe noktalarına tırmanırken kaçınılmaz olan gerçekleşir ve Ali babasıyla yüzleşir. Ama bu, herkesin beklediğinden çok daha kötü sonuçlar doğuracaktır.

mucize

MUCİZE DOKTOR 29. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Mucize Doktor dizisinin 29. yeni bölümünden fragman ise Fox TV tarafından yayınlanmadı. Koronavirüs salgını nedeniyle çekimleri durdurulan Mucize Doktor'un yeni bölümünün ve fragmanın ne zaman yayınlanacağı ise henüz belli değil.

Mucize Doktor_28 (1)

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Damla ve Nazlı, ilk kez bir hastanın sorumluluğunu birlikte üstlenir ve direkt birbirlerine girerler.

Mucize Doktor_28 (4)

Diğer tarafta gizemli bir ziyaretçinin etkisine giren Ali, her şeye rağmen, babasını kurtarmaya karar verir.

Mucize Doktor_28 (6)
Ama bu ani karar değişimini kimse hoş karşılamaz. Köşeye sıkışan Ali babasıyla ilgili hüsranını Ferman’la birlikte çalıştıkları vakaya yansıtır.
Mucize Doktor_28 (5)

Ve manevi kardeşler, Ferman ve Ali, ciddi ciddi yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı Reçete yazılarak 5 gün rapor verilmişti! Koronavirüs şüphelisi diye yakalandı
Sefirin Kızı'nda şok sahne: Nasuh tövbesi olsunSefirin Kızı'nda şok sahne: Nasuh tövbesi olsun
Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!Yeşilçam'ın Ayşecik'i Zeynep Değirmencioğlu değişimiyle şaşırttı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mucize Doktor 29. yeni bölüm fragmanı, Mucize Doktor, Mucize Doktor 28. son bölüm izle,

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Yasak Elma'ya damga vuran yeni oyuncu!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Mucize Doktor'da Ali Vefa'ya gözaltı şoku!

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Baraj dizisi nerede hangi şehirde çekiliyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bir Zamanlar Çukurova 61. son bölüm izle! İbrahim Tatlıses'in Yalan şarkısı ile ağlatan final sahnesi! Bir Zamanlar Çukurova 62. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Bir Zamanlar Çukurova'da İbrahim Tatlıses'li ağlatan final!

Sefirin Kızı 15. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Nare Sancar'ı hayatından siliyor: Nasuh tövbesi olsun adını anmayacağım

Sefirin Kızı'nda şok sahne: Nasuh tövbesi olsun

Boran Kuzum ve Miray Daner'in Saygı dizisine koronavirüs engeli

Boran Kuzum ve Miray Daner'in dizisine koronavirüs engeli

Güvercin dizisi final yapıyor! Mehmet Ali Nuroğlu isyan etti

Ünlü oyuncu seti terk etti! Flaş karar

La Casa De Papel'in 4. sezon fragmanı yayımlandı

Heyecan dorukta! İşte yeni fragman

Serenay Sarıkaya Yasak Elma dizisine mi dahil oluyor?

Bomba iddia! O diziye mi dahil oluyor?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.