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Mucize Doktor 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Seda Bakan, Adil Hoca'nın kızı Ferda rolünde!

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2020 03:19 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin 30. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'a yeni bölümde ünlü oyuncu Seda Bakan katılıyor. Mucize Doktor'da beyninde tümör çıkan Başhekim Adil'in kızı Ferda hastaneye geliyor. Diziye yeni katılan Seda Bakan'ın canlandıracağı Ferda karakteri yeni bölümlere damga vuracak. İşte Mucize Doktor 30. bölüm fragmanı.

Başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal ve Hazal Türesan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisinin 24 Eylül Perşembe ekrana gelecek olan 30. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı.

SEDA BAKAN, ADİL HOCA'NIN KIZINI CANLANDIRACAK!

Mucize Doktor'un yeni bölümünde, Adil Hoca’nın (Reha Özcan) yıllardır görüşmediği kızı Ferda, Ali Vefa’ya (Taner Ölmez) duyduğu kıskançlığıyla öne çıkacak. Ferda karakteri aynı zamanda Berhayat Hastanesi’ne beklenmedik aşk, rekabet ve muhabbet getirecek.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Berhayat Hastanesi’nde sıradan bir gündür; Ali, Nazlı’yla ilişkilerini bir ileriki aşamaya taşımaya kararlıdır ama bunu nasıl yapacağını tam bulamaz. Beliz artık iyiden iyiye hamile Kıvılcım’la kavga eder ve Tanju, Damla yerine gelen yeni cerrahi asistanı Doruk ilk iş gününe geç kaldığı için küplere biner.

Ve ansızın bir görünmez kaza bütün hastaneyi kaosa boğar.Önce acil servis sonra bütün hastane yaralılarla dolup taşmaya başlar. Henüz kimse fark etmese de hastane ahalisinden önemli biri de yaralıların içindedir. Polis ve itfaiye olayı kontrol altına almaya uğraşır. Hastane kaynakları son damlasına kadar kullanılır. Ve bütün bu kaosun tam ortasında, en kritik anda, Ali doktorluğa ilk başlarken verdiği sözü hatırlar. Ali sözünü tutar. Ama bu sözün bedeli birçok kişi için çok ama çok ağır olacaktır.

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