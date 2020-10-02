Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden ayrılıyor mu? "Seninle çalışmak bir şerefti kardeşim"

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 1 Ekim Perşembe akşamı 31. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 8 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

"ELVEDA BERHAYAT HASTANESİ"

Mucize Doktor'da Doktor Ali Vefa, çalıştığı hastaneden ayrıldığını açıklıyor. Tanju'nun "Bunca olayın üstüne bir de laçkalık yaparsan kapının önüne koyarım seni" sözlerine karşılık Ali Vefa istifa ettiğini söylüyor. Ali Vefa'nın istifası başta Ferman ve Nazlı olmak üzere herkesi üzüyor. Eşyalarını toplayarak hastaneden ayrılan Ali Vefa ise "Elveda Berhayat Hastanesi seni tanımak çok güzeldi" sözleriyle veda ediyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez.