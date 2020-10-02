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Mucize Doktor 32. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa hastaneden ayrılıyor mu? "Seninle çalışmak bir şerefti kardeşim"

02.10.2020 01:05 | Son Güncelleme:
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Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un 32. yeni bölümünden ilk fragman yayınlandı. Taner Ölmez'in Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde hastanede istifa şoku yaşanıyor. Ali Vefa, Berhayat Hastanesi'ndeki görevinden istifa ettiği Tanju'ya açıklıyor. Ferman ise Ali Vefa'ya "Seninle çalışmak bir şerefti kardeşim" sözleriyle veda ediyor. İşte Mucize Doktor 32. yeni bölümden ilk fragman.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 1 Ekim Perşembe akşamı 31. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 8 Ekim Perşembe ekrana gelecek olan 32. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.

MUCİZEDOKTOR

"ELVEDA BERHAYAT HASTANESİ"

Mucize Doktor'da Doktor Ali Vefa, çalıştığı hastaneden ayrıldığını açıklıyor. Tanju'nun "Bunca olayın üstüne bir de laçkalık yaparsan kapının önüne koyarım seni" sözlerine karşılık Ali Vefa istifa ettiğini söylüyor. Ali Vefa'nın istifası başta Ferman ve Nazlı olmak üzere herkesi üzüyor. Eşyalarını toplayarak hastaneden ayrılan Ali Vefa ise "Elveda Berhayat Hastanesi seni tanımak çok güzeldi" sözleriyle veda ediyor.

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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ali iki korkunç olasılıkla karşı karşıyadır. İlki Adil’in süratle kötüleşen durumudur; kimse Ferda’nın babasını ameliyat etmeme kararını değiştiremez.

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İkincisi bebeğin akıbetidir; Ferman’ın bütün baskısına rağmen Beliz bebeği evlat edinmek istemez.

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Zaman hem Adil hem de bebek için daralır.

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Ama son anda, Ali’nin yüreğinin derinliklerinden gelen bir çözüm, herkese yeni bir umut kapısı açacaktır.

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