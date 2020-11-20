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Mucize Doktor 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Ali Vefa ve Nazlı ayrıldı mı? "Seni çok özleyeceğim" Mucize Doktor 38 son bölümde neler oldu?

20.11.2020 02:21 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor dizisi 38. son bölümüyle 19 Kasım Perşembe akşamı ekrana geldi. Taner Ölmez'in canlandırdığı Doktor Ali Vefa rolünü canlandırdığı Mucize Doktor'un 39. yeni bölümünden de ilk fragman yayınlandı. Mucize Doktor yeni bölümde, Ali Vefa'nın "Ne kadar güzeldi seninle geçirdiğim her şey. Hepsi çok güzeldi. Çok teşekkür ederim Nazlı. Seni çok özleyeceğim çok" sözleri dikkat çekiyor. Peki Mucize Doktor'da Ali Vefa ve Nazlı aşkı bitti mi? İşte Mucize Doktor 39. yeni bölüm fragmanı.

Başrolünü Taner Ölmez’in üstlendiği, kadrosunda Onur Tuna, Sinem Ünsal, Seda Bakan, Hazal Türesan, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hakan Kurtaş, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran, Merve Bulut ve Reha Özcan'ın yer aldığı Mucize Doktor dizisi, 19 Kasım Perşembe akşamı 38. bölümüyle seyirci karşısına çıktı. Mucize Doktor'un 26 Kasım Perşembe ekrana gelecek olan 38. yeni bölümünden ilk fragman da Fox TV tarafından yayınlandı.
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MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Babasını hayatından çıkaran Nazlı, aradığı teselliyi Ali’de bulamayınca ikili şimdiye kadar yaşadıkları en büyük ilişki krizinin eşiğine gelirler.

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Ali, Nazlı için değişmemenin yollarını aramaya başlar ve bu süreçte değer verdiği herkes ve her şey ondan uzaklaşır.

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Önce öfkeli bir hasta yakını Ali’yi istemez. Sonra Leyla’ya alışmaya çalışan Beliz bebeği 48 saatliğine alıkoyar.

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Ve Adil, Ali’yi ihmal ederek vakasını kişiselleştiren Ferda’nın üstüne titrer.

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Gittikçe köşeye sıkışan ve köşeye sıkıştıkça da kendini daha çok zorlayan Ali’ninse aklında tek bir soru vardır: Hayat, Nazlı’nın dediği gibi bir seçim midir? Yoksa bazı şeyleri hayat bizim için mi seçer?

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