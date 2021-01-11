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Mucize Doktor'a flaş transfer! Zerrin Tekindor Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

11.01.2021 19:57 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor'a flaş transfer! Zerrin Tekindor Mucize Doktor'da hangi rolde oynayacak?

Fox TV'nin sevilen dizisi Mucize Doktor'un kadrosuna ünlü bir oyuncu daha katıldı. Mucize Doktor'a yeni katılan usta oyuncu Zerrin Tekindor, Ezo'nun annesi Vuslat karakterini canlandıracak.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un sevilen dizisi Mucize Doktor'a sürpriz bir isim daha dahil oluyor.

Usta oyuncu Zerrin Tekindor, Ezo’nun (Ezgi Asaroğlu) annesi Vuslat olarak diziye katılmaya hazırlanıyor. Vuslat,asil ve soğuk bir kadın olmanın yanı sıra Ezo'yu yıllardır uzaktan takip ediyor. Kızının Ali Vefa'yla (Taner Ölmez) arkadaşlık ettiğini öğrendiği gün, Vuslat herkesin
hayatının ortasına bomba gibi düşecek.

Zerrin Tekindor

Kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Ezgi Asaroğlu, Hazal Türesan, Hakan Kurtaş, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncuları barındıran “Mucize Doktor”, her Perşembe
yeni bölümleriyle FOX’ta.

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