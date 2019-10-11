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Mucize Doktor'da Ali, Nazlı'ya aşık mı oldu? "Bu çok karışık ve tehlikeli bir durum" Mucize Doktor 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı!

DİZİ HABERLERİ  | 11.10.2019 01:22 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisinin 6. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un son bölümünde Ali, bir hastasının tedavisinde kendisine yardım eden Nazlı'ya evinde büyük bir sürpriz hazırladı. Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesinin anlatıldığı Mucize Doktor'un yeni bölümünde ise Ali, Nazlı'ya karşı olan hislerini sorgulamaya başlıyor. Başhekime danışan Ali, Nazlı'dan hoşlanmaya başlıyor. Peki Mucize Doktor'da Nazlı ile Ali sevgili olacak mı? İşte Mucize Doktor yeni bölüm fragmanı.

Fox TV'nin reytingleri alt üst eden, The Good Doctor uyarlaması olan Mucize Doktor, 10 Ekim Perşembe akşamı 5. son bölümüyle ekrana geldi. Mucize Doktor'un son bölümünde, Ali yıllar önce ölen kardeşine benzerliğiyle dikkat çeken bir çocuğun hayatını kurtardı. Herkesin kanser sandığı çocuğun başka bir hastalığı olduğunu anlayan Ali, Ferman'dan tepki çekmesine rağmen, Nazlı ve Adil'in yardımıyla teşhisi koydu. Ali ile hastası arasında ise duygusal anlar yaşandı.

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ALİ, NAZLI'DAN HOŞLANDIĞINI FARK EDİYOR
Mucize Doktor son bölümde, Nazlı'ya yardımları için teşekkür etmek isteyen Ali, onu eve çağırdı. Nazlı'nın en sevdiği filmi açan Ali büyük bir sürpriz yaptı. Ancak Nazlı ise Ferman'ın yakın davranmasından etkileniyor.

Mucize Doktor 6. yeni bölü fragmanında ise, hastaneye bu defa zincirleme bir trafik kazasından çok sayıda yaralı geliyor. Ferman ise ilk defa Ali'ye bir hastaya tek başına bakması için acil serviste görev veriyor. Diğer yandan ise Ali, Nazlı'dan her geçen gün daha fazla hoşlanmaya başlıyor. Nazlı'ya karşı olan duygularını anlamlandıramayan Ali, Başhekim Adil'e danışıyor. Ali'nin "Bu çok tehlikeli ve karışık bir durum hocam. En iyisi ben kimseden hoşlanmayayım" sözleri dikkat çekiyor.

MUCİZE DOKTOR SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferman gizemli bir yolculuğa çıkar. Onun yokluğunu fırsat bilen Tanju asistanları hizaya sokma kararı alır ve Ali’ye ilk kendi vakasını verir. Vaka, Ali için kişisel bir boyut taşır. Bu vaka uğruna Ali tekrar başını belaya sokmayı göze alır. Öte yandan hastaneye yayılan bir dedikodu, Nazlı'nın umutlarını yeşertecektir.

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