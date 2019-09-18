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Mucize Doktor'da Doktor Ali herkesi şaşırtacak! Mucize Doktor 2. son bölüm izle!

DİZİ HABERLERİ  | 18.09.2019 02:32 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi 2. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı Fox TV ekranlarında olacak. Taner Ölmez'in canlandırdığı, otizm sendromlu Doktor Ali'nin hikayesini anlatan Mucize Doktor dizisinin 2. bölümünde çarpıcı gelişmeler yaşanacak. Hastanedeki ilk gününde hata yapan ve hastalarla beklenmedik şekilde konuşan Ali, Ferman tarafından uyarılıyor. Ancak Doktor Ali Vefa, acilden gelen bir hastayı hayata döndürmeyi başarıyor. İşte Mucize Doktor 2. bölüm konusu ve fragmanı.

Fox TV'nin ilk bölümüyle büyük beğeni toplayan dizisi Mucize Doktor'un 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Mucize Doktor'un Perşembe akşamı ekrana gelecek olan 2. bölümünde, Doktor Ali Vefa, Ferman engeline takılıyor.

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İlk resmi iş gününde hata üstüne hata yapan Ali’yi Ferman hizaya getirmeye uğraşır; oysa kendisi de gizli bir derdin pençesindedir. Ama Ali, Ferman’ı dinlemez ve hastanede tansiyon yükselir. Nazlı, Ali’ye hastane içinde ve dışında yardımcı olmaya çalışır. Ve Beliz’le Adil yolları ayırmanın eşiğine gelirler.

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi Mucize Doktor 2. bölümüyle 19 Eylül Perşembe akşamı ekranda olacak.

Genç oyuncu Taner Ölmez'in başrolde yer aldığı Mucize Doktor'un kadrosunda; Onur Tuna, Murat Aygen, Sinem Ünsal, Özge Özder, Hazal Türesan, Bihter Dinçel, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi isimler de rol alıyor. Mucize Doktor dizisi dünyaca ünlü The Good Doctor dizisinden uyarlandı. Dizinin danışmanlığını ise Tohum Otizm Vakfı yaptı.

MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Savant sendromlu deha Ali Vefa’nın en büyük hayali doktor olmaktır. Engeline ve karşılaştığı bütün önyargılara rağmen tıp fakültesini bitirmiş, stajını tamamlamış ve geriye sadece ihtisas yapmak kalmıştır. Yaşadığı taşra şehrinden ayrılır ve manevi babası Adil Erinç’in Başhekimi olduğu İstanbul Berhayat Hastanesi’nde Cerrahi Bölüm Asistanı olarak işe başlamak üzere yola çıkar.

Ama havaalanında meydana gelen bir kaza Ali’yi hayatının en önemli toplantısına geç bırakır.

Aynı sıralarda hastane yönetim kurulu toplanmış, Ali’nin işe alınıp alınmayacağını tartışmaktadır. Adil hariç kimse otizmli birinin doktor olabileceğine inanmaz. Ve Ali, saatlerce geç kalarak, korka korka, kendisine acımayla, inançsızlıkla bakan yönetim kurulunun karşısına çıkar. Önyargılar kırılabilir mi? Hayaller gerçek olabilir mi?

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