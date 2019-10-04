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Mucize Doktor'dan yeni rekor! Mucize Doktor dizisi ne kadar izlendi?

DİZİ HABERLERİ  | 04.10.2019 20:37 | Son Güncelleme

Mucize Doktor dizisi 3 Ekim Perşembe akşamı yayınlanan 4. bölümüyle de geçen hafta aldığı rekor share değerinin de üzerine çıkarak, ABC1 20+ hedef kitlede 42.88 share alarak yeni bir rekorla şimdiye kadarki “en yüksek dizi izlenme payı”nı aldı.

Mucize Doktor'dan yeni rekor! Mucize Doktor dizisi ne kadar izlendi?

Yapımını MF Yapım, yapımcılığını Asena Bülbüloğlu’nun üstlendiği, yönetmen koltuğunda Yusuf Pirhasan’ın oturduğu ve senaryosunu Pınar Bulut ile Onur Koralp’in uyarladığı, FOX’un yeni dizisi “Mucize Doktor” geçtiğimiz haftalarda izleyicinin büyük beğenisini kazanarak, bu sezonun en iyi açılışını yapmıştı.

Üst üste izlenme rekorları kıran “Mucize Doktor”un 5. bölümü için şimdiden nefesler tutuldu.

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Taşrada bir şehirde doğan ve babası tarafından evlatlıktan reddedildikten sonra yetimhanelerde büyüyen savant sendromlu deha Ali’nin, tıp fakültesini birincilikle bitirmesinin ardından, asistan cerrah olarak işe başladığı özel bir hastanede yaşadıklarını konu alan “Mucize Doktor”un kadrosunda Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder, Murat Aygen, Fırat Altunmeşe, Hayal Köseoğlu, Bihter Dinçel, Korhan Herduran ve Reha Özcan gibi birbirinden başarılı oyuncular yer alıyor.

“Mucize Doktor” her Perşembe saat 20.00’de FOX’ta.

MUCİZE DOKTOR GENEL KONUSU
Ali, taşra bir şehirde büyümüş yoksul bir ailenin oğludur. Sahip olduğu otizm ve savant sendromundan dolayı çevresi tarafından sürekli dışlanmış, ötekileştirilmiştir. İletişim kurmakta zorluk çeken Ali’nin hayatında iki dostu vardır. Biri abisi, ikincisi de tavşanı. İkisini de sırayla kaybeden Ali, tek bir temennide bulunur: İnsanlar ölmesin. Abisinin ölümünden sonra babası tarafından evlatlıktan reddedilen Ali, yetimhanede büyür. Savant sendromu nedeniyle tıp konusundaki yetenekleri muazzam olan Ali’yi keşfeden Doktor Adil, Ali’ye göz kulak olur. Tıp fakültesini kazanan ve birincilikle bitiren Ali, Doktor Adil’in başhekim olduğu İstanbul Özel Anka Hastanesi’nde asistan cerrah olarak işe başlar. Hastane yönetimindeki birkaç kişi Ali’nin hastalığı nedeniyle bu işe uygun olmadığını söylese de doktor Adil, Ali’nin arkasında durarak onu işe aldırır. Ali, hastanede geçirdiği süre içinde etrafındaki herkesi değiştirecektir.

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