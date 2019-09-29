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Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul’un rekorunu kırdı!

DİZİ HABERLERİ  | 29.09.2019 12:57 | Son Güncelleme

Taner Ölmez'in başrolünde oynadığı ve yayınladığı ilk günden beri beğeniyle izlenen Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul’un rekorunu kırdı!

Mucize Doktor, Diriliş Ertuğrul’un rekorunu kırdı!

Yayınlandığı günden bu yana büyük bir ilgiyle izlenen Mucize Doktor dizisi, yayınlandığı üçüncü bölümüyle reyting listesinde zirveye yerleşirken, Diriliş Ertuğrul'a ait bir rekoru da kırmış oldu.

'The Good Doctor' adlı yapımın Türkiye uyarlaması olan ve başrollerinde; Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan gibi isimleri izlediğimiz Mucize Doktor dizisi farkındalık yaratan konusuyla televizyon seyircisinin beğenisini kazandı. Henüz ekran macerasının başında olmasına rağmen dizinin geride bıraktığımız perşembe günü yayınlanan üçüncü bölümü kırılması güç bir rekora imza attı.

ERTUĞRUL’U TAHTINDAN ETTİ

Mucize Doktor, yayınlanan son bölümüyle AB’de 46.35 share, ABC1’de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu. Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017’de yayınlanan 99. bölümüyle AB’de 43.28, ABC1’de 40.40 share alan ‘Diriliş: Ertuğrul’du.

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