Mucize Doktor dizisinden yeni rekor! Mucize Doktor ne kadar izlendi?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yayınlanan bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.

Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.

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