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Mucize Doktor dizisinden yeni rekor! Mucize Doktor ne kadar izlendi?

DİZİ HABERLERİ  | 28.09.2019 01:00 | Son Güncelleme

Savant otizm sendromlu Doktor Ali Vefa'nın hikayesini anlatan, The Good Doctor uyarlaması Mucize Doktor dizisi reytinglere damga vurdu.

Mucize Doktor dizisinden yeni rekor! Mucize Doktor ne kadar izlendi?

Yapımcılığını MF Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Taner Ölmez, Onur Tuna, Reha Özcan, Sinem Ünsal, Hazal Türesan, Özge Özder ve Murat Aygen'in paylaştığı yapım, yayınlanan bölümüyle AB'de 46.35 share, ABC1'de ise 42.79 share alarak TNS sisteminde ölçülen diziler arasındaki en yüksek share rekorunun yeni sahibi oldu.

Rekorun önceki sahibi 20 Aralık 2017'de yayınlanan 99. bölümüyle AB'de 43.28, ABC1'de 40.40 share alan 'Diriliş: Ertuğrul'du.

Mucize Doktor, yeni bölümleriyle her Perşembe 20.00'de FOX'ta!

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