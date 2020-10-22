Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranların en sevilen dizileri arasında bulunan Mucize Doktor dizisi, yepyeni ve heyecan dolu bölümleriyle izleyiciler tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak Mucize Doktor Ferda karakteri seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ve Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan daha önce rol aldığı çok sayıda yapım ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti. Oynadığı rolde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan isim, özel yaşamıyla da merak edildi. Peki, Seda Bakan kaç yaşında? Seda Bakan nereli? İşte detaylar...
Dizide Ferda karakteri Adil’in uzun zamandır görüşmediği kızıdır. Küçük yaşta annesi ile beraber babasını terk ederek Amerika’ya giden Ferda’nın annesi ise Amerikalı bir dansçıdır. Rahat bir yapıya sahip olan Ferda, güler yüzlü ve insanlarla kolay ilişki kurabilen bir kişilik özelliğine sahip. Ancak babası kendisini bıraktığı için de insanlara güvenmiyor ve terk edilmekten korkuyor. Ali’ye ise kendisine değil de ona babalık yaptığı için öfke duyuyor.
10 Ekim 1985 tarihinde Gebze, Kocaeli’de dünyaya gelen ünlü oyuncu şu anda 35 yaşında. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümü mezunu olan ünlü isim özellikle rol aldığı Behzat Ç Bir Ankara Polisiyesi dizisinde canlandırdığı Eda karakteri ile tanındı ve büyük bir şöhrete kavuştu. Ahmet Kural ve Murat Cemcir ile birlikte rol aldığı Kardeş Payı adlı dizideki Feyza karakteriyle de çok daha popüler bir hale geldi.
Bir dönem TV8 ekranlarında yayınlanan Yetenek Sizsiniz programında jüri üyeliği yapan Seda Bakan eşi müzisyen Ali Erel ile 4 Ekim 2014 tarihinde dünya evine girdi. Seda Bakan kızı Leyla’yı ise 16 Ağustos 2019 tarihinde dünyaya getirdi. Seda Bakan boy kilo olarak da hayranları tarafından merak ediliyor. Ünlü ismin boyu 1.71 metre, kilosu ise 58’dir.
Daha önce çok sayıda yapımda ve pek çok farklı rolde sevenlerinin karşısına çıkan ünlü ismin rol aldığı yapımlar da merak ediliyor. Seda Bakan filmleri arasında Öldür Beni Sevgilim, Arif V 216, Bana Sevmeyi Anlat, Kara Bela, Kardeş Payı, Zaman Makinesi 1973, Behzat Ç., Umut, Geniş Aile, Makber, Adanalı ve Pars: Narkoterör bulunuyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum