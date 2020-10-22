Mucize Doktor Ferda kimdir? Seda Bakan kimdir? Seda Bakan kaç yaşında, nereli?

Kanal D ekranlarında yayınlanan ve ekranların en sevilen dizileri arasında bulunan Mucize Doktor dizisi, yepyeni ve heyecan dolu bölümleriyle izleyiciler tarafından takip edilmeye devam ediliyor. Son olarak Mucize Doktor Ferda karakteri seyirciler tarafından merak edilmeye başlandı. Başarılı oyunculuğu ile dikkat çeken ve Ferda karakterine hayat veren Seda Bakan daha önce rol aldığı çok sayıda yapım ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelmişti. Oynadığı rolde oldukça başarılı bir performans ortaya koyan isim, özel yaşamıyla da merak edildi. Peki, Seda Bakan kaç yaşında? Seda Bakan nereli? İşte detaylar...

MUCİZE DOKTOR FERDA KİMDİR?

Dizide Ferda karakteri Adil’in uzun zamandır görüşmediği kızıdır. Küçük yaşta annesi ile beraber babasını terk ederek Amerika’ya giden Ferda’nın annesi ise Amerikalı bir dansçıdır. Rahat bir yapıya sahip olan Ferda, güler yüzlü ve insanlarla kolay ilişki kurabilen bir kişilik özelliğine sahip. Ancak babası kendisini bıraktığı için de insanlara güvenmiyor ve terk edilmekten korkuyor. Ali’ye ise kendisine değil de ona babalık yaptığı için öfke duyuyor.