Mucize Doktor TRT 1'deki Şampiyon dizisinin sonu oldu!

Tolga Sayışman'ın başrolünde oynadığı TRT ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisi, yayınlanan ilk 3 bölümüyle kanal yönetimini adeta hayal kırıklığına uğrattı

Dizideki reyting sıkıntısının geri dönüşü olmayacağını düşünen kanal, böylelikle final tarihini belirledi. TRT, dizinin çekim maliyetinin de fazlasıyla yüksek olmasından dolayı ani bir kararla 16. bölümde projeye son verme kararı aldı. Şampiyon, böylelikle 13 bölüm sonra ekran macerasına veda edecek.

Reytinglerin düşük olmasının en büyük sebebi ise, perşembe günü aynı saatte Fox TV'de yayınlanan Mucize Doktor dizisi. Öyle ki, Mucize Doktor rekorlar kırarken, Şampiyon ilk 5'e dahi giremiyor.



