Mucize Doktor'un Doktor Ferman'ı Onur Tuna: Dünyayla seviş...

Son olarak ekranlara Yasak Elma dizisinde Alihan karakteri ile çıkan Onur Tuna bu sezon Güney Kore uyarlaması olan Mucize doktorda oynuyor! Yakışıklı oyuncu dizide ‘Doktor Ferman’ olarak seyircinin karşısına çıkıyor.

Sosyal medyada hayranlarının yakından takip ettiği ünlü oyuncu, yaptığı paylaşımı ile takipçilerinden çok sayıda beğeni aldı. Sevginin önemine işaret eden Onur Tuna, “Vurma, okşa mesela. Biliyorum zor bu iş ama dene dünyayla seviş” notuyla bir poz paylaştı. Tuna'nın bu paylaşımına beğeni yağdı.

Ünlü oyuncu son zamanlarda oyunculuğuyla övgüler alırken bir yandan da oynadığı karakterin kötü olması nedeniyle sosyal medyadan hayli tepki ve küfür de alıyor.



