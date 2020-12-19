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Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı

19.12.2020 11:12 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı

Fox TV'nin sevilen yapımları arasında yerini alan başrollerinde Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisinden ayrılan Seda Bakan geçtiğimiz gün alışveriş yaparken görüntülendi. Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı.

Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan başrollerinde Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisi yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Mucize Doktor’un Ferda’sı Seda Bakan dizinin kadrosundan ayrıldı. Hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

Ekran Alıntısı

‘Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere’

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SEDA BAKAN MUCİZE DOKTOR’DAN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Koronavirüsü atlatan güzel oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı. Bakan, ‘Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere...’ dedi.

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