Perşembe akşamlarının vazgeçilmez yapımlarından olan başrollerinde Onur Tuna, Sinem Ünsal ve Taner Ölmez gibi isimlerin yer aldığı Mucize Doktor dizisi yayınlanan her bölümü ile izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor.

Mucize Doktor’un Ferda’sı Seda Bakan dizinin kadrosundan ayrıldı. Hayranlarını üzen haberi sosyal medya hesabından duyuran başarılı oyuncu yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

‘Mucize Doktor'a ve Ferda'ya bu akşam veda ettim. Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere’

SEDA BAKAN MUCİZE DOKTOR’DAN NEDEN AYRILDIĞINI AÇIKLADI

Koronavirüsü atlatan güzel oyuncu Seda Bakan geçtiğimiz gün alışveriş yaparken objektiflere takıldı. Mucize Doktor'un Ferda'sı Seda Bakan kadrodan neden ayrıldığını açıkladı. Bakan, ‘Çok güzel ve yorucu bir süreçti. Tekrar güzel projelerde görüşmek üzere...’ dedi.



