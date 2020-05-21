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Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna kaslı pozuyla olay oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.05.2020 09:38 | Son Güncelleme

Karantinada kilo almak yerine fazlalıklarından kurtulan oyuncu Onur Tuna, kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaştı. Mucize Doktor'un başarılı oyuncusu beğeni topladı.

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna kaslı pozuyla olay oldu

Mucize Doktor'un Ferman'ı Onur Tuna karantina günlerinde boş durmadı. Haftalardır düzenli olarak spor yapan Tuna, kaslı vücudunu sosyal medya hesabından sergiledi.

Yakışıklı oyuncu Onur Tuna, karantina döneminde kilo almayıp, fazla kilolarını vererek dikkat çekti. Kaslı fotoğrafını sosyal medya hesabından sevenlerinin beğenisine sunan Onur Tuna, karantina döneminde göbeğini erittiğini söyledi.

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Onur Tuna'nın takipçileri, "Karantina size yaramış" görüşünde birleşti. Tuna'nın kaslı karesi kısa sürede 80 binden fazla beğeni ve binden fazla yorum aldı.

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