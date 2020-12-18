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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal bakın kiminle sevgiliymiş?

18.12.2020 13:46 | Son Güncelleme:
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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal bakın kiminle sevgiliymiş?

FOX TV'nin fenomen dizilerinden 'Mucize Doktor'un başrol oyuncularından Nazlı karakterine hayat veren ünlü oyuncu Sinem Ünsal'ın sevgilisi, kendisi gibi oyuncu çıktı.

Sevilen dizi Mucize Doktor, koronavirüs salgını nedeniyle ekranlara bir süre ara vermişti. İlgiyle izlenen dizinin oyuncuları ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Dizide Asistan Doktor Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal da duru güzelliği ve dizide canlandırdığı karakterle ön plana çıkıyor.

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Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun sevgilisi ortaya çıktı.

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İşte Sinem Ünsal'ın sevgilisi!

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Ünsal'ın kendisi gibi oyuncu olan Kıvanç Kılıç ile yaklaşık 2 yıldır aşk yaşıyor.

Ekran Alıntısı

Kıvanç Kılıç, güzel oyuncu Sinem Ünsal ile, aşk pozlarını sık sık sosyal medya hesabından paylaşıyor.

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'İLİŞKİMDE ÇOK MUTLUYUM'

Hayatının aşkı ile bir tiyatro oyununda tanıştığını söyleyen Sinem Ünsal, sevgilisi hakkında “İlişkimde gerçekten çok mutluyum. Ona (Kıvanç Kılınç) kıyasla çok daha yoğun bir tempoda çalışıyorum. Benim bu kadar dengesiz çalışma koşullarımı kendi hayatına uydurduğu için ona şükran borçluyum” demişti.

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tamam işte oynar dururlar...
adalete bak

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