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  4. Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal: Fazla cesurum

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal: Fazla cesurum

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 17:05 | Son Güncelleme

Mucize Doktor'da Nazlı karakterine hayat veren Sinem Ünsal MAG dergisine verdiği röportajda dikkat çeken itiraflarda bulundu.

Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal: Fazla cesurum

FOX TV'nin reyting rekortmeni dizisi Mucize Doktor'da Ali Vefa'nın kalbini çalan Nazlı karakteriyle herkesin gönlünü kazanan Sinem Ünsal, MAG Ocak sayısı için Emre Yunusoğlu objektifinin karşısına geçti.

Mucize Doktor'da canlandırdığı Nazlı karakterinde kendisinden birçok şey bulduğunu dile getiren başarılı oyuncu, karakteri hakkında şunları söyledi:

"Nazlı’nın otizmli bir bireyle tamamen insani bir yerden ilişki kurma çabası, empati nedir bizlere tekrar hatırlatıyor olması beni çok etkiliyor."

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Mucizelerin sebepsiz olmadığını söyleyen Sinem Ünsal, kendi hayatı ile ilgili en büyük mucizesini ise şöyle özetledi:

"Aklıma gelen tek bir anı yok, beni mutlu eden her şeyi yüksek duygularla karşılıyorum, mucizevi kılıyorum. Mucizeleri seviyorum. Aşk konusunda fazlasıyla cesurum. Olumsuz bir geri dönüş alma ihtimali bile hislerimi açık yaşamam konusunda beni yıldırmıyor."

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Mucize Doktor'un Nazlı'sı Sinem Ünsal

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